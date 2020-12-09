Багато фотографів створюють свої шедеври з використанням оптичних ілюзій. Це допомагає їм досягти певних ефектів і відповідно отримати красиве фото.

"Спіймати" такий кадр складно, але можливо. У результаті цього фотограф отримує класні емоції від роботи, а поціновувачі його творчості естетичне задоволення від фото, які водночас можуть "зламати" мозок.

Ідеї 24 зробили для вас добірку оригінальних фото, які обмануть вас з першого погляду. Тільки придивившись ближче, ви зможете зрозуміти, що насправді зобразив фотограф.

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1. Цей чоловік дуже схожий на фотомодель. Вам так не здається?

Фото klikabol

2. Думаєте, ця чашка порожня? – Придивіться уважніше

Фото syri

3. Вам не здається, що цей бекон схожий на зуби?

Фото reddit

4. Здається, це найфотогенічніший ведучий прогнозу погоди

Фото klikabol

5. Вершкове морозиво з крихтами шоколаду. Здається, ви йому подобаєтеся

Фото knowyourmeme

6. Ні, ні, це не шампунь. Це смачний та ароматний рідкий мед. Просто виробники вирішили трішки скреативити

Фото harmonikum

7. Не думайте, як з'явилася та дірка. Вдивіться уважніше і просто порадійте, що це конфеті

Фото 9am

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8. Сніг на авто виглядає так, наче на склі лежить пухнаста м'яка ковдра

Фото myprikol

9. Як вам такі хмарки?

Фото syri

10. Хіба не ідеальні пиріжки для різдвяних свят?

Фото reddit