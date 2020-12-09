Многие фотографы создают свои шедевры с использованием оптических иллюзий. Это помогает им достичь определенных эффектов и соответственно получить красивое фото.

"Поймать" такой кадр сложно, но возможно. В результате этого фотограф получает классные эмоции от работы, а ценители его творчества эстетическое удовольствие от фото, которые одновременно могут "сломать" мозг.

Идеи 24 сделали для вас подборку оригинальных фото, которые обманут вас с первого взгляда. Только присмотревшись поближе, вы сможете понять, что на самом деле изобразил фотограф.

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1. Этот человек очень похож на фотомодель. Вам так не кажется?

Фото klikabol

2. Думаете, эта чашка пустая? – Присмотритесь внимательнее

Фото syri

3. Вам не кажется, что этот бекон похож на зубы?

Фото reddit

4. Кажется, это самый фотогеничный ведущий прогноза погоды

Фото klikabol

5. Сливочное мороженое с крошками шоколада. Кажется, вы ему нравитесь

Фото knowyourmeme

6. Нет, это не шампунь. Это вкусный и ароматный жидкий мед. Просто производители решили немного скреативить

Фото harmonikum

7. Не думайте, как появилась эта дырка. Всмотритесь внимательнее и просто порадуйтесь, что это конфетти

Фото 9am

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8. Снег на авто выглядит так, будто на стекле лежит пушистое и мягкое одеяло

Фото myprikol

9. Как вам такие облака?

Фото syri

10. Разве не идеальные пирожки для рождественских праздников?

Фото reddit