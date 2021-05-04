Встигли зняти: 10 фото, які розсмішать навіть віслючка Іа

4 травня 2021 , 16:30
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Джерело:

24 канал

Наш настрій може поліпшити найменша дрібничка. Тож частіше роззираймося навколо себе. Світ такий чудовий!

Розпочніть із малого. Наприклад, із перегляду цих веселих фото.

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1. Ти можеш не любити цибулю, але цибуля любить тебе

Фото ribalych

2. Такий збіг порадує не лише перфекціоніста

Фото bulbuliator

3. Ніякої зброї в лапах. Вхід лише з квітами!

Фото trailerparkpoor

4. Коли придбав нову машину і тепер боїшся усього на світі

Фото bomba

5. Синдром велосипедиста

Фото innerstrength

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6. Я дивувася: "І чого цей чолов'яга на мене витріщається?" А він просто надів окуляри на потилицю

Фото espreso

7. Тиждень видався важкий...

Фото binokl

8. Я просто хотів погратися...

Фото binokl

9. Я була впевнена, що вмію співати, поки не впіймала їхній погляд

Фото pholder

10. Цей песик обожнює вечірки

Фото bomba

Автор: Сніжана Лісова