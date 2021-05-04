Розпочніть із малого. Наприклад, із перегляду цих веселих фото.
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1. Ти можеш не любити цибулю, але цибуля любить тебе
Фото ribalych
2. Такий збіг порадує не лише перфекціоніста
Фото bulbuliator
3. Ніякої зброї в лапах. Вхід лише з квітами!
Фото trailerparkpoor
4. Коли придбав нову машину і тепер боїшся усього на світі
Фото bomba
5. Синдром велосипедиста
Фото innerstrength
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6. Я дивувася: "І чого цей чолов'яга на мене витріщається?" А він просто надів окуляри на потилицю
Фото espreso
7. Тиждень видався важкий...
Фото binokl
8. Я просто хотів погратися...
Фото binokl
9. Я була впевнена, що вмію співати, поки не впіймала їхній погляд
Фото pholder
10. Цей песик обожнює вечірки
Фото bomba