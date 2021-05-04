Начните с малого. Например, с просмотра этих веселых фото.

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1. Ты можешь не любить лук, но лук любит тебя

Фото ribalych

2. Такое совпадение порадует не только перфекциониста

Фото bulbuliator

3. Никакого оружия в лапах. Вход только с цветами!

Фото trailerparkpoor

4. Когда приобрел новую машину и теперь боишься всего на свете

Фото bomba

5. Синдром велосипедиста

Фото innerstrength

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6. Я все думал: «И чего этот мужик на меня таращится?" А он просто надел очки на затылок

Фото espreso

7. Трудная выдалась неделя...

Фото binokl

8. Я просто хотел поиграть...

Фото binokl

9. Я была уверена в том, что умею петь, пока не поймала их взгляд

Фото pholder

10. Этот песик обожает вечеринки

Фото bomba