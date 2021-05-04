Начните с малого. Например, с просмотра этих веселых фото.
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1. Ты можешь не любить лук, но лук любит тебя
Фото ribalych
2. Такое совпадение порадует не только перфекциониста
Фото bulbuliator
3. Никакого оружия в лапах. Вход только с цветами!
Фото trailerparkpoor
4. Когда приобрел новую машину и теперь боишься всего на свете
Фото bomba
5. Синдром велосипедиста
Фото innerstrength
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6. Я все думал: «И чего этот мужик на меня таращится?" А он просто надел очки на затылок
Фото espreso
7. Трудная выдалась неделя...
Фото binokl
8. Я просто хотел поиграть...
Фото binokl
9. Я была уверена в том, что умею петь, пока не поймала их взгляд
Фото pholder
10. Этот песик обожает вечеринки
Фото bomba