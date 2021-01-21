Управління фінансами – це складний процес, який не завжди під силу дорослим. Саме тому ми свідомо оберігаємо дітей від обговорень тем, які стосуються грошей. Однак діти копіюють батьків в усьому, тому те, як ми розпоряджаємося фінансами зараз впливає на майбутню фінансову грамотність наших дітей в майбутньому.

Ідеї 24 розкажуть про основні фінансові помилки, які ми допускаємо у вихованні дітей.

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1. Заборонена тема

У багатьох сім'ях не заведено говорити про гроші, а особливо в присутності дітей. Це не дуже правильна позиція.

Часто батьки вважають, що говорити з дітьми про фінанси не можна, а особливо, якщо дорослі заборгували, адже це вважається ганебним, – стверджує американська експертка з питань фінансування Андреа Вороч.

Розпочніть розмови з дітьми про покупки. Поясніть, чому ви витрачаєте кошти на продукти, а не на готові страви. Розкажіть, за що ви ще платите. Можете показати мобільні додатки, де ви фіксуєте усі витратити чи заощадження.

Відсутність розмов про фінанси може призвести до того, що в майбутньому діти взагалі не матимуть уявлення про те, як фінансово пристосуватися до життя.

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2. "Гроші ростуть на деревах"

З раннього віку потрібно пояснювати дітям, що гроші – це не щось абстрактне. Одразу пояснюйте своїм чадам, що гроші не ростуть на деревах, що їх потрібно заробити. Як варіант, можете допомогти дитині з підробітком. Це допоможе усвідомити систему "робота – винагорода за неї".

3. Фінансова грамотність – для дорослих

Досвід управління фінансами – це важливий момент для дітей будь-якого віку. Тому, якщо маєте можливість, віддавайте дітей на спеціальні курси для вивчення фінансової грамотності для наймолодших. Якщо такої можливості не маєте, навчайте дітей самостійно.

Коли дитина захоче нову іграшку чи ґаджет, запитайте в неї, як би вона могла заробити на цю іграшку. У межах розумного дозвольте їй це зробити. Як варіант, зробіть щось разом своїми руками й спробуйте продати. Так дитина візьме участь в усіх процесах і хоча б трішки зрозуміє "ціну грошей".

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4. Негативні емоції

Діти пристосовуються до емоцій батьків, тому з часом починають асоціювати певні дії з відповідними емоціями, – зауважує психотерапевтиня Аманда Клейман.

Тобто якщо кожного разу всі розмови про гроші у вашій сім'ї завершуються скандалами чи криками, з часом у дітей під час розмови про фінанси можуть виникнути подібні емоції.

Батьки повинні завжди контролювати свої емоції, спричинені розмовами про гроші. Тільки за цієї умови можна навчити дитину фінансової грамотності.

5. Імпульсивні покупки

Якщо ви постійно купуєте дитині іграшку, яку вона захоче, ви передаєте своєму чаду звичку робити імпульсивні покупки, – стверджує Андреа Вороч.

Якщо під час покупок дитина влаштовує істерики та просить купити їй іграшку, спробуйте пояснити, що першочергово ви маєте придбати. Скажіть, що іграшки нема у вашому списку і якщо дитина дуже хоче ту іграшку, домовтеся з нею про те, що її можна отримати в якості подарунку на якесь свято.

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6. Бажання і потреби

У ранньому віці пояснюйте дитині різницю між потребами та бажаннями. Робіть приклади, наголошуйте на тому, що житло та їжа – це те, що потребує першочергової оплати. Поясніть, чому іграшки та солодощі – це бажання, які не завжди є можливість оплатити.

7. Покупки

Навчіть дітей правильно робити покупки. Пояснюйте, чому ви купуєте речі чи продукти в певних магазинах, навчіть розбиратися у знижках, дозволяйте допомагати дитині обирати товари. Якщо ви перетворите покупки в захопливу корисну гру, дитина швидше запам'ятовуватиме усі фінансові тонкощі.

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8. Обмежений бюджет

Досить часто сім'ї, в яких обмежений бюджет наголошують на тому, що їм не по кишені купити ту чи іншу річ. Це чітко закарбовується в пам'яті дітей, тому цю звичку вони можуть перенести у своє доросле життя. Не варто так ствердно говорити при дітях, тому краще обговорюйте можливі шляхи додаткового заробітку для збільшення бюджету.

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9. Маленький секрет

Трапляється, коли один із батьків втягує дитину у свою авантюру. Придбавши ту чи іншу річ для себе чи для дитини, мама чи тато зауважує на тому, що це "наш маленький секрет". Батьки спільними зусиллями повинні виховувати в дитини фінансову грамотність. Такі "секрети" лише збивають дітей з пантелику.

10. Економія

У багатьох сімей бувають скрутні фінансові становища, коли доводиться економити. Не соромтеся про це говорити з дітьми, але не робіть це звичкою. Економія грошей – це не єдине, чому ви повинні навчити дитину, тому вдосконалюйте свої знання, знаходьте інші способи заробітку, разом з дітьми вивчайте фінансову грамотність.

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