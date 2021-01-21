Управление финансами – это сложный процесс, который не всегда под силу взрослым. Именно поэтому мы сознательно оберегаем детей от обсуждений тем, касающихся денег. Однако дети копируют родителей во всем, поэтому то, как мы распоряжаемся деньгами сейчас влияет на будущую финансовую грамотность наших детей в будущем.

Идеи 24 расскажут об основных финансовых ошибках, которые мы допускаем в воспитании детей.

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1. Запретная тема

Во многих семьях не принято говорить о деньгах, особенно в присутствии детей. Это не очень правильная позиция.

Часто родители считают, что говорить с детьми о финансах нельзя, особенно, если взрослые задолжали, ведь это считается позорным, – утверждает американский эксперт по вопросам финансирования Андреа Вороч.

Начните беседы с детьми о покупках. Объясните, почему вы тратите средства на продукты, а не на готовые блюда. Расскажите, за что вы еще платите. Можете показать мобильные приложения, где вы фиксируете все, что тратите или же сбережения.

Отсутствие разговоров о финансах может привести к тому, что в будущем дети вообще будут без представления о том, как финансово приспособиться к жизни.

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2. "Деньги растут на деревьях"

С раннего возраста нужно объяснять детям, что деньги – это не что-то абстрактное. Сразу объясняйте своим чадам, что деньги не растут на деревьях, их нужно заработать. Как вариант, можете помочь ребенку с подработкой. Это поможет осознать систему "работа – вознаграждение за нее".

3. Финансовая грамотность – для взрослых

Опыт управления финансами – это важный момент для детей любого возраста. Поэтому, если есть возможность, отдавайте детей на специальные курсы для изучения финансовой грамотности для самых маленьких. Если такой возможности не имеете, учите детей самостоятельно.

Когда ребенок захочет новую игрушку или гаджет, спросите у него, как бы он мог заработать на эту игрушку. В пределах разумного позвольте ему это сделать. Как вариант, сделайте что-то вместе своими руками и попробуйте продать. Так ребенок примет участие во всех процессах и хотя бы немного поймет "цену денег".

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4. Негативные эмоции

Дети приспосабливаются к эмоциям родителей, поэтому со временем начинают ассоциировать определенные действия с соответствующими эмоциями, – замечает психотерапевт Аманда Клейман.

То есть, если каждый раз все разговоры о деньгах в вашей семье завершаются скандалами или криками, со временем у детей во время разговора о финансах могут возникнуть подобные эмоции.

Родители должны всегда контролировать свои эмоции, вызванные разговорами о деньгах. Только при этом условии можно научить ребенка финансовой грамотности.

5. Импульсивные покупки

Если вы постоянно покупаете ребенку игрушку, которую он захочет, вы передаете своему чаду привычку делать импульсивные покупки, – отмечает Андреа Вороч.

Если во время покупок ребенок устраивает истерики и просит купить ему игрушку, попробуйте объяснить, что в первую очередь вы должны приобрести. Скажите, что игрушки нет в вашем списке и если ребенок очень хочет ту игрушку, договоритесь с ним о том, что ее можно получить в качестве подарка на какой-то праздник.

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6. Желание и потребности

В раннем возрасте объясняйте ребенку разницу между потребностями и желаниями. Делайте примеры, делайте акцент на том, что жилье и еда – это то, что требует первоочередной оплаты. Объясните, почему игрушки и сладости – это желания, которые не всегда есть возможность оплатить.

7. Покупки

Научите детей правильно делать покупки. Объясняйте, почему вы покупаете вещи или продукты в определенных магазинах, научите разбираться в скидках, позволяйте помогать ребенку выбирать товары. Если вы превратите покупки в увлекательное полезную игру, ребенок быстрее будет запоминать все финансовые тонкости.

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8. Ограниченный бюджет

Довольно часто семьи, в которых ограниченный бюджет отмечают, что им не по карману купить ту или иную вещь. Это четко запечатлевается в памяти детей, поэтому эту привычку они могут перенести в свою взрослую жизнь. Не стоит так утвердительно говорить при детях, поэтому лучше обсуждайте возможные пути дополнительного заработка для увеличения бюджета.

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9. Маленький секрет

Бывают случаи, когда один из родителей втягивает ребенка в свою авантюру. Приобретя ту или иную вещь для себя или для ребенка, мама или папа говорит о том, что это "наш маленький секрет". Родители совместными усилиями должны воспитывать у ребенка финансовую грамотность. Такие "секреты" только сбивают детей с толку.

10. Экономия

Во многих семей бывают трудные финансовые положения, когда приходится экономить. Не стесняйтесь об этом говорить с детьми, но не делайте это привычкой. Экономия денег – это не единственное, чему вы должны научить ребенка, поэтому совершенствуйте свои знания, находите другие способы заработка, вместе с детьми изучайте финансовую грамотность.

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