10 фантастичних фото, на яких "мультяшні" персонажі оживають
Незалежно від віку чи статі, усі ми любимо періодично переглядати улюблені мультфільми. Ми знаємо імена головних персонажів, пам'ятаємо крилаті фрази й підтанцьовуємо під знайомі мелодії.
Ідеї 24 зібрали для вас унікальні фото тварин, які мають надзвичайну схожість з деякими персонажами з улюблених мультиків.
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1. Ви точно впізнали цей милий погляд кота
Фото brilio
2. Тімон і Сімба
Фото recreoviral
3. Марлін і Дорі з мультфільму "В пошуках Немо"
Фото dailysia
4. Неймовірна схожість двох панд
Фото clickme
5. Бембі
Фото recreoviral
6. Кенай та Кода з мультфільму "Братик ведмедик"
Фото cinemahouse
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7. Абу та Яго
Фото besty
8. Майстер Шіфу з мультфільму "Панда Кунг-Фу"
Фото brilio
9. Муфаса та Сімба
Фото sina
10. Цього персонажа точно всі знають
Фото dailymotion
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