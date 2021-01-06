Незалежно від віку чи статі, усі ми любимо періодично переглядати улюблені мультфільми. Ми знаємо імена головних персонажів, пам'ятаємо крилаті фрази й підтанцьовуємо під знайомі мелодії.

Ідеї 24 зібрали для вас унікальні фото тварин, які мають надзвичайну схожість з деякими персонажами з улюблених мультиків. Читайте також: Коти-фотомоделі: вчіться, як правильно позувати 1. Ви точно впізнали цей милий погляд кота Фото brilio 2. Тімон і Сімба Фото recreoviral 3. Марлін і Дорі з мультфільму "В пошуках Немо" Фото dailysia 4. Неймовірна схожість двох панд Фото clickme 5. Бембі Фото recreoviral 6. Кенай та Кода з мультфільму "Братик ведмедик" Фото cinemahouse Цікаво: Як зробити класні фото: 25 креативних та смішних прикладів 7. Абу та Яго Фото besty 8. Майстер Шіфу з мультфільму "Панда Кунг-Фу" Фото brilio 9. Муфаса та Сімба Фото sina 10. Цього персонажа точно всі знають Фото dailymotion