Независимо от возраста или пола, все мы любим периодически просматривать любимые мультфильмы. Мы знаем имена главных персонажей, помним крылатые фразы и подтанцовываем под знакомые мелодии.

Идеи 24 собрали для вас уникальные фото животных, которые имеют удивительное сходство с некоторыми персонажами из любимых мультиков. Читайте также: Коты-фотомодели: учитесь, как правильно позировать 1. Вы точно узнали этот милый взгляд кота Фото brilio 2. Тимон и Симба Фото recreoviral 3. Марлин и Дори из мультфильма "В поисках Немо" Фото dailysia 4. Невероятная схожесть двух панд Фото clickme 5. Бэмби Фото recreoviral 6. Кенай и Кода из мультфильма "Братец медвежонок" Фото cinemahouse Интересно: Как сделать классные фото: 25 креативных и смешных примеров 7. Абу и Яго Фото besty 8. Мастер Шифу из мультфильма "Панда Кунг-Фу" Фото brilio 9. Муфаса и Симба Фото sina 10. Этого персонажа точно все знают Фото dailymotion