10 фантастических фото, на которых "мультяшные" персонажи оживают
Независимо от возраста или пола, все мы любим периодически просматривать любимые мультфильмы. Мы знаем имена главных персонажей, помним крылатые фразы и подтанцовываем под знакомые мелодии.
Идеи 24 собрали для вас уникальные фото животных, которые имеют удивительное сходство с некоторыми персонажами из любимых мультиков.
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1. Вы точно узнали этот милый взгляд кота
Фото brilio
2. Тимон и Симба
Фото recreoviral
3. Марлин и Дори из мультфильма "В поисках Немо"
Фото dailysia
4. Невероятная схожесть двух панд
Фото clickme
5. Бэмби
Фото recreoviral
6. Кенай и Кода из мультфильма "Братец медвежонок"
Фото cinemahouse
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7. Абу и Яго
Фото besty
8. Мастер Шифу из мультфильма "Панда Кунг-Фу"
Фото brilio
9. Муфаса и Симба
Фото sina
10. Этого персонажа точно все знают
Фото dailymotion
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