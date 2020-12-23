Виявляється, коти – це найкращі моделі у світі, які здатні перевершити навіть супермоделей. Якими б ці пухнастики не були, але від них важко відвести погляд.

Ідеї 24 підібрали добірку цікавих фото домашніх улюбленців.

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Якщо у вас досі немає кота, то, можливо, після цих фото, виникне бажання все-таки завести домашнього улюбленця. Адже для хороших кадрів їм навіть не потрібно позувати, вони можуть просто сидіти чи лежати, але й цим викликають бажання пообіймати.

У цього котика рівень краси занадто високий



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Впевненість у собі це – завжди хороша риса, навіть і для кота



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З такою ходою навряд чи хтось не зверне увагу



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Інколи, потрібно вдати занадто розумного



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Невже можна бути таким гарним?



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Чим це ви хотіли мене здивувати, оцим?



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Це не я, мене хтось підставив



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Як добре почувати себе безтурботним



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Таку красу потрібно тільки любити



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Такі браслети носять тільки найкращі



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Потрібно вміти позувати – завжди та за будь-яких умов



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З таким мейкапом потрібно тільки у модельний бізнес



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