Коти-фотомоделі: вчіться, як правильно позувати
Виявляється, коти – це найкращі моделі у світі, які здатні перевершити навіть супермоделей. Якими б ці пухнастики не були, але від них важко відвести погляд.
Ідеї 24 підібрали добірку цікавих фото домашніх улюбленців.
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Якщо у вас досі немає кота, то, можливо, після цих фото, виникне бажання все-таки завести домашнього улюбленця. Адже для хороших кадрів їм навіть не потрібно позувати, вони можуть просто сидіти чи лежати, але й цим викликають бажання пообіймати.
У цього котика рівень краси занадто високий
Фото reddit
Впевненість у собі це – завжди хороша риса, навіть і для кота
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З такою ходою навряд чи хтось не зверне увагу
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Інколи, потрібно вдати занадто розумного
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Невже можна бути таким гарним?
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Чим це ви хотіли мене здивувати, оцим?
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Це не я, мене хтось підставив
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Як добре почувати себе безтурботним
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Таку красу потрібно тільки любити
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Такі браслети носять тільки найкращі
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Потрібно вміти позувати – завжди та за будь-яких умов
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З таким мейкапом потрібно тільки у модельний бізнес
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