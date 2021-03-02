Важко уявити людину, яка хоча б один раз не використовувала онлайн-довідник "Вікіпедія". Він дуже зручний, доступний та інформативний. А завдяки тому, що будь-який користувач мережі може читати та редагувати інформацію, в цьому онлайн-довіднику можна знайти ту інформацію, яка недоступна на інших сайтах.

Ми підготували 10 фактів про "Вікіпедію", які здивують навіть тих, хто не може уявити життя без цієї онлайн-енциклопедії.

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1. Кількість відвідувачів

Щомісяця сайт "Вікіпедія" у середньому відвідують 1,5 мільярда унікальних користувачів.

Фото knowledia

2. Найбільш поширена мова, якою були створені статті

У "Вікіпедії" є статті, які написані 278 мовами. Найбільше статей написано англійською мовою – 6, 1 мільйона. На другому – себуанська (мова, якою говорять близько 18 мільйонів жителів Філіппін), на третьому – шведська.

3. Пожертви

У 2020 році 7 мільйонів людей пожертвували кошти на розвиток "Вікіпедії".

Фото infox

4. "Сибірська вікіпедія"

У 2006-2007 роках існувала "Вікіпедія", в якій тексти були написані сибірською мовою – вигаданою мовою, яку розуміли здебільшого лише ті, хто знає російську. Через велику кількість нецензурної лексики та викривлення фактів ця "енциклопедія" була видалена в листопаді 2007 року.

5. Рекордна кількість переглядів впродовж місяця

Англомовний варіант "Вікіпедії" рекордну кількість разів переглянули у квітні 2020 року. Кількість відвідувачів на той момент становила 11, 2 мільярди.

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6. Астероїд

На честь онлайн-довідника було названо астероїд, який відкрили 25 серпня 2008 року. Тепер він відомий, як "274301 Вікіпедія".

Фото time

7. Найбільш редаговані сторінки

Серед сторінок, які найчастіше редагували на "Вікіпедії" – сторінки про Джорджа Буша, Майкла Джексона, Барака Обаму, Адольфа Гітлера, Брітні Спірс, США, Другу світову війну тощо.

8. Логотип

Першим логотипом "Вікіпедії" став американський прапор. Такий вибір піддався великій кількості критики, адже онлайн-енциклопедія позиціювала себе як багатомовний сайт.

Фото centerschoolpa

9. Відвідуваність сайту

"Вікіпедія" є п'ятим за відвідуваністю сайтом у світі. Це найбільший та найпопулярніший довідник на Землі.

10. Пам'ятник у Польщі

На честь усіх творців "Вікіпедії" у місті Слубіце, що у Польщі, було створено пам'ятник у вигляді статуї. Створив пам'ятник Мігран Акопян у 2014 році.

Фото wikipedia