Бізнес сповнений не тільки серйозних і важливих моментів. Тут нерідко трапляються курйози, про які говорять на весь світ. Різні цікаві та смішні факти про підприємців дадуть привід для роздумів, поштовх до розвитку і до народження нових геніальних ідей. Або ж просто здивують вас і змусять посміхнутися посеред робочого дня.

Ми підготували курйозні факти зі світу бізнесу. Читайте також: 7 секретів продуктивності генерального директора Apple Тіма Кука 1. Сьогодні Amazon продає 158 товарів в секунд.

Фото busines 2. Кубик Рубіка найбільш продаваний товар за всі часи. На другому місці iPhone. Фото busines 3. Американська авіакомпанія "American Airlines" змогла заощадити 40 тисяч доларів, виключивши всього одну оливку із салатів, пропонованих в бізнес-класі. 4. Авіакомпанія "Virgin Atlantic" робить величезні знижки своїм клієнтам, якщо їм доводиться чекати відповіді підтримки телефоном більше ніж 18 секунд. Напевно, кожен клієнт трохи засмучується, якщо оператор відповідає йому швидше, ніж за 18 секунд.

Фото aviakassa 5. Макдональдз основний прибуток з ресторанів швидкого харчування отримує не з гамбургерів і чизбургерів, а з напоїв, що продаються. 6. Для того, щоб відвідувачі швидше з'їдали свою їжу і звільняли місця для наступних клієнтів, в Макдональдз грає швидка музика. Підсвідомо люди починають поспішати.

Фото report.if 7. У 1997 році Yahoo відхилив пропозицію щодо придбання Google всього за $ 1 млн. Сьогодні Google коштує $ 250 млрд.

Фото busines 8. Для кожної людини на Землі компанія Lego створила більш ніж 50 детальок. 9. Стів Джобс був виконавчим продюсером мультфільму "Історія іграшок".

Фото landlord 10. У Фінляндії штраф за перевищення швидкості визначається річним доходом водія. Відомий випадок, коли чоловік отримав $ 200,000 штрафу. 11. Відомий у всьому світі бренд Louis Vuitton ніколи не проводить розпродажі. Якщо ви побачите в магазині розпродаж Louis Vuitton, знайте – вам пропонують підробку. Адже компанія просто спалює всі непродані речі.

Фото busines 12. Джон Рокфеллер був у 4-5 разів багатшим від нинішньої найбагатшої людини у світі. 13. Білл Гейтс щосекунди заробляє $ 250.

Фото busines 14. "Фольксваген» перекладається з німецької мови як «народний автомобіль". 15. Цікаво те, що даній компанії належать такі бренди суперкарів як: Ламборгіні, Бугатті, Бентлі. Також автоконцерн "Фольксваген" володіє марками Порше, Дукаті та Ауді.

Фото alcopa auction