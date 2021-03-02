Трудно представить человека, который хотя бы однажды не использовал онлайн-справочник "Википедия". Он очень удобный, доступный и информативный. А благодаря тому, что любой пользователь сети может читать и редактировать информацию, в этом онлайн-справочнике можно найти ту информацию, которая недоступна на других сайтах.

Мы подготовили 10 фактов о "Википедии", которые удивят даже тех, кто не может представить жизнь без этой онлайн-энциклопедии.

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1. Количество посетителей

Ежемесячно сайт "Википедия" в среднем посещают 1,5 миллиарда уникальных пользователей.

Фото knowledia

2. Наиболее распространенный язык, которым были созданы статьи

В "Википедии" есть статьи, которые написаны на 278 языках. Больше всего статей написано на английском языке – 6,1 миллиона. На втором – себуанский (язык, на котором говорят около 18 млн жителей Филиппин), на третьем – шведский.

3. Пожертвования

В 2020 году 7 миллионов человек пожертвовали деньги на развитие "Википедии".

Фото infox

4. "Сибирская википедия"

В 2006-2007 годах существовала "Википедия", в которой тексты были написаны на сибирском языке – выдуманном языке, который понимали в основном только те, кто знает русский. Из-за нецензурной лексики и искажение фактов эта "энциклопедия" была удалена в ноябре 2007 года.

5. Рекордное количество просмотров в течение месяца

Англоязычный вариант "Википедии" рекордное количество раз пересмотрели в апреле 2020 года. Количество посетителей на тот момент составляло 11, 2 миллиарда.

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6. Астероид

В честь онлайн-справочника был назван астероид, который открыли 25 августа 2008 года. Теперь он известен, как "274301 Википедия".

Фото time

7. Наиболее редактируемые страницы

Среди страниц, которые чаще всего редактировали на "Википедии" – страницы о Джордже Буше, Майкле Джексоне, Бараке Обаме, Адольфе Гитлере, Бритни Спирс, США, Второй мировой войне и тому подобное.

8. Логотип

Первым логотипом "Википедии" стал американский флаг. Такой выбор подвергся большому количеству критики, ведь онлайн-енцклопедия позиционировала себя как многоязычный сайт.

Фото centerschoolpa

9. Посещаемость сайта

"Википедия" является пятым по посещаемости сайтом в мире. Это самый большой и самый популярный справочник на Земле.

10. Памятник в Польше

В честь всех создателей "Википедии" в городе Слубице, что в Польше, было создано памятник в виде статуи. Создал памятник Мигран Акопян в 2014 году.

Фото wikipedia