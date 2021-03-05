Zubrowka Bison Grass: сразу две награды от The Spirits Business Vodka Masters
Zubrowka Bison Grass в 2020 году получила высшую награду, завоевав золото и титул The Vodka Master на престижном мировом конкурсе алкогольных напитков The Spirits Business Vodka Masters. Подробнее об этой награде бренда – далее в нашем материале.
Источник:24 канал
В 2020 году легендарная Zubrowka Bison Grass получила выдающуюся награду на международном конкурсе The Spirits Business Vodka Masters, а международные эксперты отметили уникальный мягкий вкус и аромат напитка.
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The Spirits Business Vodka Masters – золотая медаль и титул the Vodka Master
The Spirits Business Vodka Masters – это престижный мировой конкурс алкогольных напитков, на котором уже 13 лет подряд производители со всего мира соревнуются за международное признание качества продукта высочайшими профессионалами алкогольного мира.
Конкурс проходит в виде слепой дегустации. Его возглавляет специально подобранное жюри, в состав которого входят ведущие эксперты алкогольной отрасли, профессиональные дегустаторы, рестораторы, представители гостиничного бизнеса и журналисты.
Специалисты распределяют алкогольные напитки по категориям, в которых они и конкурируют:
- водочная база (рожь, пшеница и т. д);
- производство (выдержанная в дубовой бочке, органическая, настоянная и т.д.);
- сегменты (стандартный, премиум и т.д.);
- происхождение;
- маркетинговая кампания;
- дизайн.
Во время дегустации оценивается внешний вид, вкус, аромат и сбалансированность напитка. В 2020 году борьба за золотую медаль была еще более ожесточенной, ведь всего на конкурс поступило 83 заявки от 38 производителей алкоголя.
Награды Zubrowka 2020 / Фото Zubrowka
Следует отметить, что Zubrowka уже неоднократно получала награды и титулы на этом конкурсе:
- в 2019 году Zubrowka Bison Grass получила "золото", а Zubrowka Biala - "серебро" в категории премиальных водок.
Золотая и серебряная медали 2019 года / Фото Zubrowka
- в 2018 году Zubrowka Biala – золотая медаль в категориях мягких и премиальных водок, Zubrowka Bison Grass – серебряная медаль в категории настоек.
Золотая и серебряная медали 2018 года / Фото Zubrowka
- в 2016 году Zubrowka Bison Grass получила медаль и статус "Мастер" в категории премиальных водок.
Медаль и статус "Мастер" / Фото Zubrowka
Zubrowka – один из тех успешных брендов, которые никогда не останавливаются на достигнутом. Она относится к самым титулованным напиткам в своей категории, что подтверждено множеством международных наград, количество которых ежегодно растет. Сегодня экспорт продукции Zubrowka происходит в более чем 80 стран. Zubrowka признана самым популярным польским брендом водки в мировом рейтинге продаж.
Секрет успеха Zubrowka кроется в верности традициям создания, которые уходят своими корнями XIV века, основываются на принципах высоких требований к качеству продукта, уважения к природным компонентам и крафтовости. Для создания Zubrowka используют пшеничные спирты высочайшего качества собственного производства, натуральные экстракты трав, лесных ягод, которые растут в экологически чистых лесах Беловежской пущи. Так рождается безупречное качество, совершенный мягкий вкус и многогранный аромат напитков, которые продолжают покорять как простых потребителей, так и мировых экспертов в алкогольной отрасли.
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