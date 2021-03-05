Zubrowka Bison Grass в 2020 году получила высшую награду, завоевав золото и титул The Vodka Master на престижном мировом конкурсе алкогольных напитков The Spirits Business Vodka Masters. Подробнее об этой награде бренда – далее в нашем материале.

В 2020 году легендарная Zubrowka Bison Grass получила выдающуюся награду на международном конкурсе The Spirits Business Vodka Masters, а международные эксперты отметили уникальный мягкий вкус и аромат напитка.

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The Spirits Business Vodka Masters – золотая медаль и титул the Vodka Master

The Spirits Business Vodka Masters – это престижный мировой конкурс алкогольных напитков, на котором уже 13 лет подряд производители со всего мира соревнуются за международное признание качества продукта высочайшими профессионалами алкогольного мира.

Специализированный британский журнал The Spirits Business ежегодно проводит конкурс The Global Vodka Masters, который является частью глобального конкурса The Spirits Masters.

Конкурс проходит в виде слепой дегустации. Его возглавляет специально подобранное жюри, в состав которого входят ведущие эксперты алкогольной отрасли, профессиональные дегустаторы, рестораторы, представители гостиничного бизнеса и журналисты.

Специалисты распределяют алкогольные напитки по категориям, в которых они и конкурируют:

водочная база (рожь, пшеница и т. д);

производство (выдержанная в дубовой бочке, органическая, настоянная и т.д.);

сегменты (стандартный, премиум и т.д.);

происхождение;

маркетинговая кампания;

дизайн.

Во время дегустации оценивается внешний вид, вкус, аромат и сбалансированность напитка. В 2020 году борьба за золотую медаль была еще более ожесточенной, ведь всего на конкурс поступило 83 заявки от 38 производителей алкоголя.

По результатам конкурса The Spirits Business Vodka Masters 2020 Zubrowka Bison Grass получила высшую награду, завоевав золото и титул The Vodka Master.



Награды Zubrowka 2020 / Фото Zubrowka

Следует отметить, что Zubrowka уже неоднократно получала награды и титулы на этом конкурсе:

в 2019 году Zubrowka Bison Grass получила "золото", а Zubrowka Biala - "серебро" в категории премиальных водок.



Золотая и серебряная медали 2019 года / Фото Zubrowka

в 2018 году Zubrowka Biala – золотая медаль в категориях мягких и премиальных водок, Zubrowka Bison Grass – серебряная медаль в категории настоек.



Золотая и серебряная медали 2018 года / Фото Zubrowka

в 2016 году Zubrowka Bison Grass получила медаль и статус "Мастер" в категории премиальных водок.



Медаль и статус "Мастер" / Фото Zubrowka

Zubrowka – один из тех успешных брендов, которые никогда не останавливаются на достигнутом. Она относится к самым титулованным напиткам в своей категории, что подтверждено множеством международных наград, количество которых ежегодно растет. Сегодня экспорт продукции Zubrowka происходит в более чем 80 стран. Zubrowka признана самым популярным польским брендом водки в мировом рейтинге продаж.

В ежегодном рейтинге Shanken's IMPACT Zubrowka занимает третье место среди мировых брендов водки, уступая лишь таким торговым маркам, как Smirnoff и Absolut.

Секрет успеха Zubrowka кроется в верности традициям создания, которые уходят своими корнями XIV века, основываются на принципах высоких требований к качеству продукта, уважения к природным компонентам и крафтовости. Для создания Zubrowka используют пшеничные спирты высочайшего качества собственного производства, натуральные экстракты трав, лесных ягод, которые растут в экологически чистых лесах Беловежской пущи. Так рождается безупречное качество, совершенный мягкий вкус и многогранный аромат напитков, которые продолжают покорять как простых потребителей, так и мировых экспертов в алкогольной отрасли.