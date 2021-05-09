Ловіть круті рецепти оригінальних коктейлів із Zubrowka Czarna, які ідеально підійдуть для ділових зустрічей та вечірок із друзями.
До теми Легендарний бренд представив нову преміальну Zubrowka Czarna з оригінальним дизайном
Коктейль "Bisontini"
Дні за роботою пролітають непомітно, і раптом усвідомлюєш, як давно ти не бачився з друзями. Покличте їх та заміксуйте фруктові коктейлі на основі Zubrowka Czarna з вибуховим смаком полуниці та груші – наповніть зустріч яскравими емоціями.
Інгредієнти:
- Zubrowka Czarna – 60 мл
- Gancia Prosecco – 120 мл
- полуничне пюре – 20 мл
- грушеве пюре – 20 мл
- лимонний сік – 20 мл
Приготування:
- Наповніть гайбол льодом.
- Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Прикрасьте свіжими ягодами або листям м'яти.
- Подавайте.
Коктейль "Bisontini" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine
Коктейль "Elderflower Collins"
Коли повертаєшся втомлений з офісу після довгого робочого дня, хочеться якомога швидше опинитись вдома в комфортному кріслі та нарешті розслабитись. Легкий коктейль із Zubrowka Czarna та цитрусовим соком – якраз те, що потрібно, щоб зробити свій вечір по-справжньому затишним.
Інгредієнти:
- Zubrowka Czarna – 40 мл
- сироп з квітів бузку – 20 мл
- газована вода – 120 мл
- цитрусовий сік – 30 мл
Приготування:
- Наповніть олдфешн льодом.
- Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Прикрасьте гілкою розмарину.
- Подавайте.
Коктейль "Elderflower Collins" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine
Коктейль "Polish Mule"
Коли святкуєш професійний тріумф, так хочеться розділити його з іншими. Приготуйте смачні коктейлі з Zubrowka Czarna та імбирним пивом, які підкреслять будь-яке звершення ноткою досконалої елегантності.
Інгредієнти:
- Zubrowka Czarna – 45 мл
- імбирне пиво – 120 мл
- сік лайма – 5 мл
Приготування:
- Наповніть олдфешн льодом.
- Додайте всі інгредієнти та перемішайте.
- Прикрасьте скибкою лайма.
- Подавайте.
Коктейль "Polish Mule" / Фото facebook.com/ZubrowkaCzarnaUkraine
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