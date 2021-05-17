Пока мир упорно борется с последствиями пандемии, а музыканты переносят свои гастроли, появилась возможность открыто и без спешки поговорить с ними о их жизни и творчестве.

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Каждый четверг в 20:30 на Radio ROKS выходит авторская программа Ильи Яремы "Зубри українського року" вместе с партнером проекта ТМ Zubrowka, в которой украинские рок-звезды дают честные ответы на острые вопросы. Гостями выпуска стали украинская радиоведущая и певица Соня Сотник и музыкант и продюсер белорусского происхождения Сергей Кузин.

Курьезы за кулисами

Без смешных моментов не обойтись как в жизни, так и на сцене. Соня Сотник и Сергей Кузин вспомнили немало курьезных ситуаций, которые с ними случились во время концертов.



Соня Сотник и Сергей Кузин / Фото radioroks

"Самый смешной случай был в прошлом году. Во время концерта в Киеве группа начала играть одну песню, а я, взглянув в трек-лист, который лежал чем-то прикрытый на полу, начал петь другую песню. И вот группа играет то, что играет, а я пою то, что пою. Где-то на 40-й секунде я вдруг начал осознавать, что мы существуем в разных реальностях с ребятами. Я и представить не мог, что это я "облажался". Я поворачиваюсь к ним во время песни и начинаю сигнализировать всеми частями тела, намекая, что что-то идет не так, а они мне кивают головой, мол "ты в трек-лист глянь". Я заглядываю туда и понимаю, что это я начал другую песню. Но мне удалось профессионально выкрутиться: я просто остановил песню и сказал, что это я опозорился. И начал все сначала", – смеется Сергей.

А еще много курьезов часто связаны с логистикой, потому что нужно всегда быть в каком-то месте: здесь пообедать, здесь "почекаться", здесь переодеться, а тут уже выйти на сцену. И вот у нас концерт в Одессе, я понимаю, что у меня нет чулок. Я нахожу какую-то галантерею рядом с отелем, захожу и покупаю черные чулки. Все нормально, вернулась, "отчекалась", уже остается 15 минут до выхода на сцену. Мы быстренько переодеваемся, я распаковываю чулки – а на них резинка ярко красного цвета. И я понимаю, что такая история могла произойти только в Одессе, ведь какую-то свою изюминку она просто должна вставить в твой концерт, – шутит Соня. – Мне одесситы сразу подсказали, где я могу подработать после концерта, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Моменты карьеры

Начинать карьеру художника не всегда легко. Прежде чем первые лучи славы появятся за горизонтом, нужно одолеть немало препятствий. А еще – постоянно находиться в креативном процессе и переживать те моменты, когда не хватает творческого задора и вдохновения.



Сценическая жизнь богата моментами, которые дарят позитив / Фото Pexels

"Для меня самым трудным было заставить себя оторваться от сидения на месте. Меня подталкивала Соня, поэтому то, что я вышел на сцену и начал там танцевать – это полностью ее заслуга", – рассказывает музыкант.

Однако сценическая жизнь богата моментами, которые дарят позитив и запоминаются на всю жизнь. Как вспоминает Соня Сотник, с ними часто случаются смешные истории, которые становятся ее любимыми, и она всегда охотно рассказывает о них с улыбкой.

Сейчас расскажу, как Сергею Васильевичу дарят цветы. Вот, например, есть какой то клуб или площадка. И к Сергею Кузину через всю эту площадку несется какая-то невероятно красивая девушка с цветами. Так, подбегает к нему – а он уже такой цветущий, открывает руки – и она такая: "Сергей Васильевич, вы так нравитесь моей маме!"

– смеется звезда.

"А последних 5 раз уже пошли бабушки", – отшучивается Сергей Кузин.

Смотрите видео: Соня Сотник и Сергей Кузин рассказали о жизни и карьере

В конце программы ведущий Илья Ярема поделился с радиослушателями крутым рецептом коктейля из Zubrowka для настоящих ценителей рока. Включайте любимую музыку и наслаждайтесь вкусом любимого напитка.

Коктейль Szarlotka



Илья Ярема готовит коктейль из Zubrowka / Фото radioroks

Ингредиенты:

Zubrowka Bison Grass – 50 мл

Яблочный сок – 120 мл

Яблоко

Лед

Приготовление:

Наполните стакан льдом. Добавьте все ингредиенты и перемешайте барной ложкой. Украсьте ломтиком яблока и подавайте.



Коктейль Szarlotka / Фото Zubrowka

Готово! Удивляйте друзей и открывайте вкусные коктейли на основе Zubrowka. Ингредиенты можете приобрести здесь.



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