Дуже хочеться пообіцяти собі зайнятися здоров'ям, приділяти більше часу хобі та менше працювати. Тому варто, нарешті, наважитися на це.

Ідеї 24 підготували для вас добірку товарів, які допоможуть вам дбати про своє здоров'я.

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Світловий будильник

Світловий будильник – це годинник, який за пів години до підйому починає повільно заливати кімнату світлом, а в момент пробудження дзвенить співом птахів або фортепіанною мелодією.

Темні зимові ранки – найкращий час, щоб це перевірити.



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Електрична зубна щітка

Базово піклуватися про здоров'я зубів нескладно: потрібно чистити зуби двічі на день по дві хвилини. Але колись лінь, а колись ніколи стежити за часом і здається, що досить пару раз пройтися щетинками по зубах. Якщо ви або ваш близький з таких, виходом стане електрична зубна щітка.

Згідно з висновком Асоціації стоматологів Америки, і електричною, і звичайною щіткою можна користуватися ефективно. А ось за даними Кохрейновскої спільноти, електричні щітки (на відміну від звичайних) знижують кількість зубного нальоту на 21% і зменшують запалення ясен на 11% через три місяці використання.



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Іригатор

Зубна епопея на щітках не закінчується. Для просунутих користувачів корисним може бути іригатор – пристрій з трубочкою, який б'є струменем води в міжзубні проміжки. Правда, він потрібен не всім. Всупереч картинкам в інтернеті, іригатор не видаляє зубний камінь, зате вимиває шматочки їжі, що застрягли між зубами. Це може бути корисно тим, хто носить брекети, і людям зі скупченими зубами.



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Фітнес-браслет

Фітнес-трекером здивувати когось вже складно, але моделі з новими функціями продовжують з'являтися. Всі трекери вміють рахувати кількість кроків, спалених калорій і частоту серцевих скорочень. Деякі відстежують сон, визначають вид активності та повідомляють про насичення крові киснем (правда, поки незрозуміло, наскільки точно).



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Зволожувач повітря

Взимку повітря у квартирі може бути сухим: батареї працюють на повну силу, а через холоди вікно відкривається рідше, ніж влітку. Від сухого повітря болить голова, важко дихати та погано спиться. Воно сушить шкіру і слизові оболонки очей, і так людина стає більш вразливою перед респіраторними інфекціями. Зволожувач повітря виправляє цю проблему.



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