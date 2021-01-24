Очень хочется пообещать себе заняться здоровьем, уделять больше времени хобби и меньше работать. Поэтому стоит все же решиться на это.

Идеи 24 подготовили подборку товаров, которые помогут вам заботиться о своем здоровье.

Читайте также: Что подарить тем, кто любит читать: 15 идей с фото

Световой будильник

Световой будильник – это часы, которые за полчаса до подъема начинает медленно заливать комнату светом, а в момент пробуждения звенят пением птиц или фортепианной мелодией.

Темные зимние утра – лучшее время, чтобы это проверить.



Фото pinterest

Электрическая зубная щетка

Базово заботиться о здоровье зубов несложно: нужно чистить зубы два раза в день по две минуты. Но иногда лень, а иногда некогда следить за временем и кажется, что достаточно пару раз пройтись щетинками по зубам. Если вы или ваш близкий из таких, выходом станет электрическая зубная щетка.

Согласно заключению Ассоциации стоматологов Америки, и электрической, и обычной щеткой можно пользоваться эффективно. А вот по данным Кохрейновского сообщества электрические щетки (в отличие от обычных) снижают количество зубного налета на 21% и уменьшают воспаление десен на 11% через три месяца использования.



Фото pinterest

Ирригатор

Зубная эпопея на щетках не заканчивается. Для продвинутых пользователей полезным может быть ирригатор – устройство с трубочкой, которое бьет струей воды в межзубные промежутки. Правда, он нужен не всем. Вопреки картинкам в интернете, ирригатор не удаляет зубной камень, зато вымывает кусочки пищи, застрявших между зубами. Это может быть полезно тем, кто носит брекеты, и людям со скученными зубами.



Фото pinterest

Фитнес-браслет

Фитнес-трекером удивить кого-то уже сложно, но модели с новыми функциями продолжают появляться. Все трекеры умеют считать количество шагов, сожженных калорий и частоту сердечных сокращений. Некоторые отслеживают сон, определяют вид активности и сообщают о насыщении крови кислородом (правда, пока непонятно, насколько точно).



Фото pinterest

Увлажнитель воздуха

Зимой воздух в квартире может быть сухим: батареи работают в полную силу, а из-за холодов окно открывается реже, чем летом. От сухого воздуха болит голова, трудно дышать и плохо спится. Он сушит кожу и слизистые оболочки глаз, и так человек становится более уязвимым перед респираторными инфекциями. Увлажнитель помогает решить эти проблемы.



Фото pinterest