Завжди бути в тренді; найкорисніші лайфхаки для чоловіків

30 липня 2021 , 08:34
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Джерело:

24 канал

Чоловіки – це наш захист та опора, тому при шаленому ритмі життя у них не завжди виходить бути стильними. Але інколи так же хочеться.

Тому ми підготували декілька лайфхаків, які допоможуть вам завжди бути у тренді. Отож поїхали…

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Шкарпетки без пари

Цієї вічної проблеми можна позбутися дуже просто, варто лише купувати шкарпетки однакового кольору і фасону.


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Завжди начищене взуття

Користуйтеся оливковою олією або кремом для рук – вони не тільки очистять від забруднень, але й додадуть взуттю красивого блиску.


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Не прогадати з розміром краватки

Краватка – невід'ємний атрибут ділового та серйозного чоловіка.

Ширина цього аксесуара повинна відповідати лацкану вашого піджака. Чим ширші плечі, тим ширші повинні бути лацкани, а значить, і ширина краватки повинна бути відповідною.


Фото pinterest

Усунення неприємного запаху із взуття

Якщо взуття погано пахне, помістіть його в герметичний пакет та покладіть в морозилку на ніч.


Фото reddit

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Прасувати без праски

Повісьте сорочку на плечики та віднесіть у ванну кімнату, де заздалегідь включіть гарячу воду, щоб приміщення наповнилося теплим паром. Така маніпуляція допоможе розправити складки на сорочці.


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Правило трьох ґудзиків

Це правило говорить: верхній ґудзик можна іноді залишати застебнутим, середній ґудзик потрібно застібати завжди, а нижній – ніколи.


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Краще перестрахуватися

Щоб ширінка не підвела в потрібний момент, потрібно взяти колечко від брелка або ключів, протягнути його в блискавку і зафіксувати на ґудзику над ширінкою.


Фото reddit

Без катишок

Якщо на одязі з'явилися катишки, їх можна швидко усунути за допомогою звичайної бритви або спеціальної невеликої машинки на батарейках.


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Автор: Ірина Бевза