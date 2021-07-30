Поэтому мы подготовили несколько лайфхаков, которые помогут вам всегда быть в тренде. Поэтому поехали ...
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Носки без пары
Этой вечной проблемы можно избавиться очень просто, стоит только покупать носки одного цвета и фасона.
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Всегда начищенная обувь
Пользуйтесь оливковым маслом или кремом для рук – они не только очистят от загрязнений, но и придадут обуви красивого блеска.
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Не прогадать с размером галстука
Галстук – неотъемлемый атрибут делового и серьезного человека.
Ширина этого аксессуара должна соответствовать ширине лацканов вашего пиджака. Чем шире плечи, тем шире должны быть лацканы, а значит, и ширина галстука должна быть соответствующей.
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Устранение неприятного запаха из обуви
Если обувь плохо пахнет, поместите её в герметичный пакет и оставьте на ночь в морозилке.
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Гладить без утюга
Повесьте рубашку на плечики и отнесите в ванную комнату, где заранее включите горячую воду, чтобы помещение наполнилось теплым паром. Такая манипуляция поможет расправить складки на рубашке.
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Правило трех пуговиц
Это правило гласит: верхнюю пуговицу можно иногда оставлять застегнутой, среднюю пуговицу нужно застегивать всегда, а нижнюю – никогда.
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Лучше перестраховаться
Чтобы ширинка не подвела в нужответственный момент, нужно взять колечко от брелка или ключей, протянуть его в молнию и зафиксировать на пуговице над ширинкой.
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Без катышек
Если на одежде появились катышки, их можно быстро устранить с помощью обычной бритвы или специальной небольшой машинки на батарейках.
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