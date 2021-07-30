Тому ми підготували декілька лайфхаків, які допоможуть вам завжди бути у тренді. Отож поїхали…
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Шкарпетки без пари
Цієї вічної проблеми можна позбутися дуже просто, варто лише купувати шкарпетки однакового кольору і фасону.
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Завжди начищене взуття
Користуйтеся оливковою олією або кремом для рук – вони не тільки очистять від забруднень, але й додадуть взуттю красивого блиску.
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Не прогадати з розміром краватки
Краватка – невід'ємний атрибут ділового та серйозного чоловіка.
Ширина цього аксесуара повинна відповідати лацкану вашого піджака. Чим ширші плечі, тим ширші повинні бути лацкани, а значить, і ширина краватки повинна бути відповідною.
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Усунення неприємного запаху із взуття
Якщо взуття погано пахне, помістіть його в герметичний пакет та покладіть в морозилку на ніч.
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Прасувати без праски
Повісьте сорочку на плечики та віднесіть у ванну кімнату, де заздалегідь включіть гарячу воду, щоб приміщення наповнилося теплим паром. Така маніпуляція допоможе розправити складки на сорочці.
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Правило трьох ґудзиків
Це правило говорить: верхній ґудзик можна іноді залишати застебнутим, середній ґудзик потрібно застібати завжди, а нижній – ніколи.
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Краще перестрахуватися
Щоб ширінка не підвела в потрібний момент, потрібно взяти колечко від брелка або ключів, протягнути його в блискавку і зафіксувати на ґудзику над ширінкою.
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Без катишок
Якщо на одязі з'явилися катишки, їх можна швидко усунути за допомогою звичайної бритви або спеціальної невеликої машинки на батарейках.
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