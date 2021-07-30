Тому ми підготували декілька лайфхаків, які допоможуть вам завжди бути у тренді. Отож поїхали…

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Шкарпетки без пари

Цієї вічної проблеми можна позбутися дуже просто, варто лише купувати шкарпетки однакового кольору і фасону.

Шкарпетки
Фото pinterest

Завжди начищене взуття

Користуйтеся оливковою олією або кремом для рук – вони не тільки очистять від забруднень, але й додадуть взуттю красивого блиску.

Взуття
Фото pixabay

Не прогадати з розміром краватки

Краватка – невід'ємний атрибут ділового та серйозного чоловіка.

Ширина цього аксесуара повинна відповідати лацкану вашого піджака. Чим ширші плечі, тим ширші повинні бути лацкани, а значить, і ширина краватки повинна бути відповідною.

Галстук
Фото pinterest

Усунення неприємного запаху із взуття

Якщо взуття погано пахне, помістіть його в герметичний пакет та покладіть в морозилку на ніч.

Взуття
Фото reddit

Прасувати без праски

Повісьте сорочку на плечики та віднесіть у ванну кімнату, де заздалегідь включіть гарячу воду, щоб приміщення наповнилося теплим паром. Така маніпуляція допоможе розправити складки на сорочці.

Сорочка
Фото pixabay

Правило трьох ґудзиків

Це правило говорить: верхній ґудзик можна іноді залишати застебнутим, середній ґудзик потрібно застібати завжди, а нижній – ніколи.

Костюм
Фото pixabay

Краще перестрахуватися

Щоб ширінка не підвела в потрібний момент, потрібно взяти колечко від брелка або ключів, протягнути його в блискавку і зафіксувати на ґудзику над ширінкою.

Ширінка
Фото reddit

Без катишок

Якщо на одязі з'явилися катишки, їх можна швидко усунути за допомогою звичайної бритви або спеціальної невеликої машинки на батарейках.

Без катишок
Фото reddit