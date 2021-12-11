Нове взуття, яке ви будете носити вперше, теж треба обробити засобом для відштовхування плям і води. Згодом процес треба повторювати кожні кілька тижнів, щоб захистити взуття незалежно від того, де ви плануєте їх носити або з якою погодою.

Для очищення білих кросівок чи черевик знадобиться стара зубна щітка та кілька засобів, які кожен має вдома. Про них розповідаємо далі.

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Харчова сода

Харчова сода – улюблений із засобів чищення взуття власноруч. Щоб перестрахуватися, вам також знадобиться трохи білого оцту, який до того ж є досить корисним засобом для чищення.

Змішайте: 1 столову ложку гарячої води, 1 столову ложку білого оцту і 1 столову ложку харчової соди. Перемішуйте, поки вона не досягне консистенції, схожої на пасту. Потім за допомогою старої зубної щітки нанесіть суміш на полотно вашого взуття.

Працюйте круговими рухами для досягнення кращого результату. Тоді залиште взуття надворі на 3 – 4 години. Після того, як суміш висохне, струсіть її й повторно почистьте зубною щіткою.

Зубна паста

Пасту слід обирати не кольорову, а найпростішу білу. Оскільки всі інші можуть ще більше забруднити черевики чи кросівки.

Як чистити? Подібно до способу очищення білого взуття харчовою содою, ви наносите зубну пасту на брудне взуття, круговими рухами. Після того, як ви нанесли пасту на тканину взуття, дайте їй постояти близько 10 хвилин. Скористайтеся вологим рушником, щоб витерти зубну пасту зі свого взуття.

Білий оцет

Експерти кажуть, що все, що потрібно – це проста суміш води та білого оцту. Потрібно нанести рідину на взуття й потім витерти чистою ганчіркою всі плями.

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