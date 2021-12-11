Новую обувь, которую вы будете носить впервые, тоже нужно обработать средством для отталкивания пятен и воды. Впоследствии процесс нужно повторять каждые несколько недель, чтобы защитить обувь независимо от того, где вы планируете носить или с какой погодой.

Для очищения белых кроссовок или ботинок понадобится старая зубная щетка и несколько средств, которые у каждого дома. О них рассказываем дальше.

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Пищевая сода

Пищевая сода – любимое из средств чистки обуви собственноручно. Чтобы перестраховаться, вам также понадобится немного белого уксуса, который к тому же достаточно полезным средством для чистки.

Смешайте: 1 столовую ложку горячей воды, 1 столовую ложку белого уксуса и 1 столовую ложку пищевой соды. Перемешивайте, пока она не достигнет консистенции, похожей на пасту. Затем с помощью старой зубной щетки нанесите смесь на ткань вашей обуви.

Работайте круговыми движениями для достижения лучшего результата. Тогда оставьте обувь на 3 – 4 часа. После того как смесь высохнет, встряхните ее и повторно почистите зубной щеткой.

Зубная паста

Пасту следует выбирать не цветную, а самую белую. Поскольку все остальные могут еще больше испачкать ботинки или кроссовки.

Как чистить? Подобно способу очищения белой обуви пищевой содой, вы наносите зубную пасту на грязную обувь, круговыми движениями. После того как вы нанесли пасту на ткань обуви, дайте ей постоять около 10 минут. Воспользуйтесь влажным полотенцем, чтобы вытереть зубную пасту из своей обуви.

Белый уксус

Эксперты говорят, что все, что нужно – это простая смесь воды и белого уксуса. Нужно нанести жидкость на обувь и вытереть чистой тряпкой все пятна.