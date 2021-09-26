Запіканка з гарбуза та макаронів: здивуйте рідних смачною вечерею

Хочете приготувати щось смачненьке, але всі цікаві рецепти у кулінарній книзі вже випробували? Ми маємо для вас ще одну цікаву ідею.

Розповідаємо, як приготувати запіканку з гарбуза та спагеті. Ніжна та апетитна страва точно буде до вподоби вашим рідним.

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Запіканка з гарбуза та макаронів



Смачна та корисна вечеря / Фото Unsplash

Інгредієнти:

1 гарбуз;

2 столові ложки води;

пів кілограма нежирного яловичого фаршу;

1 цибулина шалот;

2 зубчики часнику;

пів чайної ложки італійських сушених трав;

сіль, перець;

1 банка подрібнених помідорів;

1 склянка тертого сиру;

свіжий базилік для прикраси.

Спосіб приготування



Приготуйте смачну запіканку з гарбуза / Фото Unsplash

Крок 1. Промийте гарбуз, розріжте навпіл та очистьте від кісточок. Подрібніть цибулю та часник.

Крок 2. Викладіть половинки гарбуза розрізом вниз на форму для запікання та помістіть у духовку, розігріту до 200 градусів, на 40 хвилин.

Крок 3. За цей час приготуйте яловичий фарш. У пательню налийте олії та висипте фарш. Готуйте протягом 5 – 7 хвилин, постійно помішуючи, поки він не стане рожевим. Додайте цибулю шалот, часник, італійські приправи, сіль, перець та ще 1 хвилини потримайте на газі. Тоді вилийте помідори та доведіть до кипіння.

Крок 4. Виделкою відділіть м'якуш гарбуза від шкірки та додайте у фарш. Розігрійте духовку до 200 градусів. Перекладіть суміш у місткість для випікання, натріть зверху сир та відправте готуватись на 15 хвилин. Перед подачею прикрасьте базиліком і насолоджуйтесь смачною вечерею.

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