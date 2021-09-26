Рассказываем, как приготовить запеканку из тыквы и спагетти. Нежное и аппетитное блюдо точно придется по вкусу вашим родным.
Интересно знать Вкусные десерты из лучших украинских макарон: что приготовить для всей семьи
Запеканка из тыквы и макарон
Вкусный и полезный ужин / Фото Unsplash
Ингредиенты:
- 1 тыква;
- 2 столовые ложки воды;
- полкило нежирного говяжьего фарша;
- 1 луковица шалот;
- 2 зубчика чеснока;
- пол чайной ложки итальянских сушеных трав;
- соль, перец;
- 1 банка измельченных помидоров;
- 1 стакан тертого сыра;
- свежий базилик для украшения.
Способ приготовления
Приготовьте вкусную запеканку из тыквы / Фото Unsplash
Шаг 1. Промойте тыкву, разрежьте пополам и очистите от косточек. Измельчите лук и чеснок.
Шаг 2. Выложите половинки тыквы разрезом вниз на форму для запекания и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов, на 40 минут.
Шаг 3. За это время приготовьте говяжий фарш. В сковороду налейте масла и высыпьте фарш. Готовьте в течение 5 – 7 минут, постоянно помешивая, пока он не станет розовым. Добавьте лук шалот, чеснок, итальянские приправы, соль, перец и еще 1 минуты подержите на газе. Тогда вылейте помидоры и доведите до кипения.
Шаг 4. Вилкой отделите мякоть тыквы от кожуры и добавьте в фарш. Разогрейте духовку до 200 градусов. Переложите смесь в емкость для выпекания, натрите сверху сыр и отправьте готовиться на 15 минут. Перед подачей украсьте базиликом и наслаждайтесь вкусным ужином.
К теме После 18:00 есть можно и нужно: диетолог рассказал, чем ужинать без вреда для фигуры