Запечені яблука зі смаком глінтвейну: +1 ідея, як зробити вечір затишнішим

За вікном зима набирає обертів, тож саме час й рецепти адаптувати на святковий лад. Цей десерт додасть тепла вдома і нагадає, що до Нового року залишилося не так багато часу.

Коли на вулиці мете сніг, а мороз пробирає до самих кісточок – саме час згадати про глінтвейн (або його альтернативу). Зірковий кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів, як запекти яблука з нотками Різдва. Цей смаколик стане ідеальним доповнення до затишного новорічного фільму. Мерщій зберігайте рецепт!

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Запечені яблука зі смаком глінтвейну

Інгредієнти:

Яблука – 5 штук;

Волоські горіхи – 100 грамів;

Родзинки – 100 грамів;

Цукор коричневий – 150 грамів;

Каркаде – 10 грамів;

Спеції для глінтвейну (кориця, кардамон, гвоздика, імбир);

Апельсинова цедра;

Вода – 300 мілілітрів.

Спосіб приготування:

Виріжте з яблук серединку та нафаршируйте їх подрібненими родзинками та горіхами. Тоді приготуйте маринад. Для цього змішайте цукор, каркаде, спеції, цедру та воду у сотейнику. Прокип'ятіть усе разом 5 хвилин на середньому вогні. Після цього загорніть нафаршировані яблука фольгою та залийте маринадом, як показано на відео. Відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 15 – 20 хвилин.

Смачного!

сметану чи йогурт викладіть на дно тарілки, а зверху – порцію яблук. Насолоджуйтеся!

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Текст публікації Ектора Хіменеса-Браво:

Запечені яблука зі смаком глінтвейну

Це зимовий десерт, навіть трохи різдвяний! Час створювати затишок, навіть ставити ялинку.

Інгредієнти:

Одинакові яблука - 5 шт

Волоські горіхи - 100 гр

Родзинки - 100 гр

Цукор коричневий - 150 гр

Каркаде - 10 гр

Спеції з-під глінтвейну (кориця, кардамон, гвоздика, імбир)

Апельсинова цедра

Вода - 300 мл

У яблуках вирізаємо начинку, як на відео.

Родзинки нарізаємо, дробимо горіхи і фаршируємо цією начинкою яблука.

Робимо маринад: цукор, чай, спеції, цедру та воду з'єднуємо в сотейнику та ставимо закипати 5 хвилин на середньому вогні.

Нам належить запікати яблука в маринаді, дуже важливо, щоб вони не прилипли до фольги. Яблука будуть дуже соковиті. Візьміть фольгу Non Stick, вона чудово впорається з цим завданням.

Загортаємо фаршировані яблука, як на відео та заливаємо маринадом.

Ставимо запікатися в духовку при 180 градусах на 15 – 20 хвилин.

І найсмачніше: сметану чи йогурт викладаємо на дно тарілки, зверху порцію яблук та насолоджуємось!