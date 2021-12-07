На приготування десерту знадобиться 15 хвилин часу й кілька інгредієнтів. Фактично всі складники можна знайти у себе вдома.

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Десерт "Баунті"

Рулет без випічки дуже легко приготувати в домашніх умовах. Найпопулярніший варіант пропонуємо далі.

Складники:

Цукрове печиво – 200 грамів.

Какао – 2 столові ложки.

Молоко – 100 мілілітрів.

Цукор – 2,5 ложки.

Вершкове масло – 80 грамів.

Цукрова пудра – 60 грамів.

Кокосова стружка – 80 грамів.

Ваніль за смаком.

Спочатку слід подрібними печиво й змішати його з какао. Тоді підігріти молоко та змішати з цукром і ваніліном. Опісля перемішати всі попередні складники разом. Має утворитися досить в'язке тісто.

Щоб отримати крем треба змішати цукрову пудру, кокосову стружку і м'яке масло. Його можна попередньо трішки підтопити в мікрохвильовій печі. Тоді застелити харчову плівку на робочій поверхні столу. Змочити руки у воді і рівномірно розподілити по ній шоколадне тісто. Його потрібно розкласти у формі прямокутника.

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Тоді слід рівномірно розподілити начинку по тісту. Опісля акуратно обгорнути рулет плівкою. Згодом перекласти десерт в будь-яку форму (наприклад, для запікання), накрити плівкою і покласти в морозильну камеру. Через 2 години оригінальне частування можна подавати до столу з гарячими напоями.