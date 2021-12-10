Когда на улице метет снег, а мороз пробирает до самых косточек – самое время вспомнить о глинтвейне (или его альтернативе). Звездный кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал, как запечь яблоки с нотками Рождества. Этот вкус станет идеальным дополнением к уютному новогоднему фильму. Скорее сохраняйте рецепт!

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Запеченные яблоки со вкусом глинтвейна

Ингредиенты:

  • Яблоки – 5 штук;
  • Грецкие орехи – 100 граммов;
  • Изюм – 100 граммов;
  • Сахар коричневый – 150 граммов;
  • Каркаде – 10 грамм;
  • Специи для глинтвейна (корица, кардамон, гвоздика, имбирь);
  • Апельсинова цедра;
  • Вода – 300 миллилитров.

Способ приготовления:

  1. Вырежьте из яблок серединку и нафаршируйте их измельченными изюмом и орехами.
  2. Тогда приготовьте маринад. Для этого смешайте сахар, каркаде, специи, цедру и воду в сотейнике. Прокипятите все 5 минут на среднем огне.
  3. Затем заверните нафаршированные яблоки фольгой и залейте маринадом, как показано на видео.
  4. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 – 20 минут.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Эктора Хименеса-Браво:

Запеченные яблоки со вкусом глинтвейна

Это зимний десерт, даже немного рождественский! Пора создавать уют, даже ставить елку.

Ингредиенты:

Одиночные яблоки - 5 шт
Грецкие орехи - 100 гр
Изюм - 100 гр
Сахар коричневый - 150 гр
Каркаде - 10 гр
Специи из-под глинтвейна (корица, кардамон, гвоздика, имбирь)
Апельсиновая цедра
Вода - 30 мл

В яблоках вырезаем начинку, как на видео.
Изюм нарезаем, дробим орехи и фаршируем этой начинкой яблоки.
Делаем маринад: сахар, чай, специи, цедру и воду соединяем в сотейнике и закипаем 5 минут на среднем огне.
Нам следует запекать яблоки в маринаде, очень важно, чтобы они не прилипли к фольге. Яблоки будут очень сочные. Возьмите фольгу Non Stick, она отлично справится с этой задачей.
Заворачиваем фаршированные яблоки как на видео и заливаем маринадом.
Ставим запекаться в духовку при 180 градусах на 15 – 20 минут.
И самое вкусное: сметану или йогурт выкладываем на дно тарелки, сверху порцию яблок и наслаждаемся!