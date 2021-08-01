Ідеї 24 діляться дієвими способами, які допоможуть розносити незручне взуття. Спробуйте їх повторити, і ви назавжди забудете про мозолі.

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Як розносити нове взуття



Корисні поради, які зроблять ваше життя простішим / Фото Pinterest

Алкоголь

Спирт легко та швидко пом'якшить шкіру. Натріть ним нову пару з внутрішньої сторони, одягніть товсті шкарпетки та розносіть. Не рекомендуємо мочити взуття зі зовнішнього боку, адже це може негативно вплинути на його вигляд.

Замість спирту можете також використати одеколон. Замочіть середину взуття або шкарпетки та одягніть тісну пару. Носити слід до повного висихання.

Замшеве і тканинне взуття спиртом протирати не варто. Для цих матеріалів чудово підійде пиво.

Газета

Допоможе розносити нове взуття газета та вода. Замочіть папір, подрібніть його та тісно наповніть взуття. Дайте газеті підсохнути, це може тривати 1 – 2 доби.



Заповніть взуття газетою / Фото Eushtiu

Низька температура

Цей спосіб швидкий та простий. Помістіть нову пару в морозильну камеру, поклавши всередину пакети з водою. Рідина поступово замерзне і розшириться, а, отже, розтягне нове взуття.



Вода та морозильна камера допоможуть розносити взуття / Фото Pinterest

Фен

Одягніть теплі шкарпетки та приміряйте нове взуття. Увімкніть фен і нагрійте пару теплим повітрям. Після цього не варто одразу роззуватись – потрібно зачекати, поки поверхня охолоне. Закріпіть результат кондиціонером – це також допоможе повернути втрачену вологу.



Використайте фен та теплі шкарпетки / Фото Pinterest

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Професійний засіб

Розносити взуття, яке тисне та створює дискомфорт, можна за допомогою спеціальних засобів. Потрібно обприскати спреєм ті місця, які натирають, одягнути пару та походити кілька хвилин.



Можете придбати професійний засіб / Фото Eushtiu

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Корисні поради

Перед тим, як одягнути нове взуття, варто дізнатись про це: