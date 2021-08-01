Идеи 24 делятся действенными способами, которые помогут разносить неудобную обувь. Попробуйте их повторить, и вы навсегда забудете о мозолях.
Рекомендуем Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя
Как разносить новую обувь
Полезные советы, которые сделают вашу жизнь проще / Фото Pinterest
Алкоголь
Спирт легко и быстро смягчит кожу. Натрите им новую пару с внутренней стороны, наденьте толстые носки и разносите. Не рекомендуем мочить обувь из внешней стороны, ведь это может негативно повлиять на ее вид.
Вместо спирта можете использовать одеколон. Замочите середину обуви или носки и наденьте тесную пару. Носить следует до полного высыхания.
Газета
Поможет разносить новую обувь газета и вода. Замочите бумагу, измельчите ее и тесно наполните обуви. Дайте газете подсохнуть, это может длиться 1 – 2 суток.
Заполните обувь газетой / Фото Eushtiu
Низкая температура
Этот способ быстрый и простой. Поместите новую пару в морозильную камеру, положив внутрь пакеты с водой. Жидкость постепенно замерзнет и расширится, а, следовательно, растянет новую обувь.
Вода и морозильная камера помогут разносить обувь / Фото Pinterest
Фен
Наденьте теплые носки и примерьте новую обувь. Включите фен и нагрейте пару теплым воздухом. После этого не стоит сразу снимать обувь – нужно подождать, пока поверхность остынет. Закрепите результат кондиционером – это также поможет вернуть утраченную влагу.
Используйте фен и теплые носки / Фото Pinterest
Профессиональное средство
Разносить обувь, которая давит и создает дискомфорт, можно с помощью специальных средств. Нужно опрыскать спреем те места, которые натирают, одеть пару и походить несколько минут.
Вы можете приобрести профессиональное средство / Фото Eushtiu
Интересно знать Всегда быть в тренде: полезные лайфхаки для мужчин
Полезные советы
Перед тем, как надеть новую обувь, стоит узнать об этом:
- Не одевайте новую обувь на весь день. Лучше ее разнашивать постепенно.
- Кожаную обувь можно очень легко и быстро растянуть. Для него подойдут практически все способы.
- Перед тем, как обуваться, заклейте пластырем место, которое создает дискомфорт.
- Заднюю часть обуви можно смазать мылом, спиртом или натереть восковой свечой, тогда она будет меньше давить.
- Также можно натереть внутреннюю часть кокосовым маслом.