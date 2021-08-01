Идеи 24 делятся действенными способами, которые помогут разносить неудобную обувь . Попробуйте их повторить, и вы навсегда забудете о мозолях.

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Как разносить новую обувь



Полезные советы, которые сделают вашу жизнь проще / Фото Pinterest

Алкоголь

Спирт легко и быстро смягчит кожу. Натрите им новую пару с внутренней стороны, наденьте толстые носки и разносите . Не рекомендуем мочить обувь из внешней стороны, ведь это может негативно повлиять на ее вид .

Вместо спирта можете использовать одеколон. Замочите середину обуви или носки и наденьте тесную пару. Носить следует до полного высыхания.

Замшевую и тканевую обувь спиртом протирать не стоит. Для этих материалов прекрасно подойдет пиво.

Газета

Поможет разносить новую обувь газета и вода. Замочите бумагу, измельчите ее и тесно наполните обуви. Дайте газете подсохнуть, это может длиться 1 – 2 суток.



Заполните обувь газетой / Фото Eushtiu

Низкая температура

Этот способ быстрый и простой. Поместите новую пару в морозильную камеру, положив внутрь пакеты с водой. Жидкость постепенно замерзнет и расширится, а, следовательно, растянет новую обувь.



Вода и морозильная камера помогут разносить обувь / Фото Pinterest

Фен

Наденьте теплые носки и примерьте новую обувь. Включите фен и нагрейте пару теплым воздухом. После этого не стоит сразу снимать обувь – нужно подождать, пока поверхность остынет. Закрепите результат кондиционером – это также поможет вернуть утраченную влагу.



Используйте фен и теплые носки / Фото Pinterest

Забудь о делах, собери друзей и наполни рюмки любимой Zubrowka. Хорошее настроение вам гарантировано.

Профессиональное средство

Разносить обувь, которая давит и создает дискомфорт, можно с помощью специальных средств. Нужно опрыскать спреем те места, которые натирают, одеть пару и походить несколько минут.



Вы можете приобрести профессиональное средство / Фото Eushtiu

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Полезные советы

Перед тем, как надеть новую обувь, стоит узнать об этом: