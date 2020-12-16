Маленькі деталі роблять життя легшим, а вас – спокійнішими. Хочете знайти власника телефона чи убезпечити власну кредитку? За допомогою маленьких хитрощів можна полегшити та спростити своє життя.

Ідеї 24 підібрали поради, які допоможуть вам у незвичайних ситуаціях.

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У гаманці залиште записку з неправильним пін-кодом до картки.



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Якщо боїтеся дивитися людині у вічі – погляньте в зону носа. Співрозмовник не помітить жодної різниці.



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Після нарізання часнику пальці покладіть на лезо ножа й промийте під проточною водою. Так змиється запах.



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Якщо ви вже маєте собаку, але хочете завести іншого – познайомте їх за першої ж нагоди.

Прогуляйтеся з тваринами: невимушена атмосфера усуне ворожість між тваринами, допоможе розслабитися та звикнути до іншого песика.



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Перебуваєте в готелі, а вам телефонують з рецепції та запитують дані з картки?

Покладіть слухавку, спустіться донизу та особисто все з'ясуйте. Телефонувати можуть грабіжники.



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Якщо хочете набити татуювання, зробіть його заставкою телефону хоча б на місяць.

І щоразу, дивлячись на телефон, будете розуміти, чи варто.



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Знайшли чужий телефон?

Натисніть на головний екран, кнопка "Екстрено", а далі "Медична пам'ятка". Якщо власник написав про себе якісь дані, вони мають з'явитися.



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Більшість сучасних мікрохвильовок мають функцію "Тихий режим", яка активується 3-секундним натисканням кнопки.



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Готуєте їжу в духовці, та не хочете мити посудину?

Залийте її водою. Так до стінок не прилипне їжа й наступного дня все буде легше відмити.



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Купуючи базилік чи іншу рослину, миттю розсадіть її.

Зазвичай їх продають кущиками, більшість стебел яких загине, а так ви зможете зберегти рослини.



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