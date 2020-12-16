Забий та заспокойся: 10 порад, як не "паритись" через дрібниці
Маленькі деталі роблять життя легшим, а вас – спокійнішими. Хочете знайти власника телефона чи убезпечити власну кредитку? За допомогою маленьких хитрощів можна полегшити та спростити своє життя.
Ідеї 24 підібрали поради, які допоможуть вам у незвичайних ситуаціях.
Читайте також: 10 речей, про які не можна забувати вранці: поради для вдалого дня
У гаманці залиште записку з неправильним пін-кодом до картки.
Фото reddit
Якщо боїтеся дивитися людині у вічі – погляньте в зону носа. Співрозмовник не помітить жодної різниці.
Фото reddit
Після нарізання часнику пальці покладіть на лезо ножа й промийте під проточною водою. Так змиється запах.
Фото reddit
Якщо ви вже маєте собаку, але хочете завести іншого – познайомте їх за першої ж нагоди.
Прогуляйтеся з тваринами: невимушена атмосфера усуне ворожість між тваринами, допоможе розслабитися та звикнути до іншого песика.
Фото reddit
Перебуваєте в готелі, а вам телефонують з рецепції та запитують дані з картки?
Покладіть слухавку, спустіться донизу та особисто все з'ясуйте. Телефонувати можуть грабіжники.
Фото reddit
Якщо хочете набити татуювання, зробіть його заставкою телефону хоча б на місяць.
І щоразу, дивлячись на телефон, будете розуміти, чи варто.
Фото reddit
Знайшли чужий телефон?
Натисніть на головний екран, кнопка "Екстрено", а далі "Медична пам'ятка". Якщо власник написав про себе якісь дані, вони мають з'явитися.
Фото reddit
Більшість сучасних мікрохвильовок мають функцію "Тихий режим", яка активується 3-секундним натисканням кнопки.
Фото reddit
Готуєте їжу в духовці, та не хочете мити посудину?
Залийте її водою. Так до стінок не прилипне їжа й наступного дня все буде легше відмити.
Фото reddit
Купуючи базилік чи іншу рослину, миттю розсадіть її.
Зазвичай їх продають кущиками, більшість стебел яких загине, а так ви зможете зберегти рослини.
Фото reddit
Поділитися новиною