Маленькие детали делают жизнь легче, а вас – спокойнее. Хотите найти владельца телефона или обезопасить собственную кредитку? С помощью маленьких хитростей можно облегчить и упростить свою жизнь.

Идеи 24 подобрали советы, которые помогут вам в необычных ситуациях.

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В кошельке оставьте записку с неправильным пин-кодом к карте.



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Если боитесь смотреть человеку в глаза – смотрите в зону носа. Собеседник не заметит никакой разницы.



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После нарезки чеснока положите пальцы на лезвие ножа и промойте под проточной водой. Так смоется запах.



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Если вы уже имеете собаку, но хотите завести другую – познакомьте их при первой же возможности.

Прогуляйтесь с животными: непринужденная атмосфера устранит враждебность между животными, поможет расслабиться и привыкнуть к другой собачке.



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Вы находитесь в гостинице, а вам звонят с рецепции и запрашивают данные с карточки?

Положите трубку, спуститесь вниз и лично все выясните. Звонить могут мошенники.



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Если хотите набить татуировку, перед этим сделайте ее заставкой телефона хотя бы на месяц.

И каждый раз, глядя на телефон, будете понимать, стоит ли.



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Нашли чужой телефон?

Нажмите на главный экран, кнопка "Экстренно", а дальше "Медицинская памятка". Если владелец написал о себе какие-то данные, они должны появиться.



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Большинство современных микроволновок имеют функцию "Тихий режим", которая активируется 3-секундным нажатием кнопки.



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Готовите пищу в духовке, и не хотите мыть посуду?

Залейте ее водой. Так к стенкам не прилипнет еда и на следующий день все будет легче отмыть.



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Покупая базилик или иное растение, сразу же рассадите его.

Обычно их продают кустиками, большинство стеблей которых погибнет, а так вы сможете сохранить растения.



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