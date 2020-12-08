Вам, напевно, доводилося прокидатися вранці з відчуттям, що ви заснули буквально хвилину тому і зовсім не виспалися. Розповідаємо, як позбутися цього почуття і почати день бадьорим і сповненим сил.

Ідеї 24 підібрали поради, як розпочати свій ранок, якими ви можете скористатися, щоб все встигнути протягом дня.

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Сніданок – найприємніший привід, щоб прокинутися

Сніданок необхідний для того, щоб зарядити тіло енергією до обіду. Продукти для першого приймання їжі є джерелами важливих поживних речовин, таких як кальцій та залізо.



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Час для того, щоб розігнати лімфатичну систему

Приділіть кілька хвилин диханню. Повільно вдихніть через ніс, сильно випинаючи живіт, і так само повільно видихайте через рот. Краще робити вправу на свіжому повітрі або хоча б з відчиненим вікном.



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Гігієна не тільки тіла, а й свідомості

Чого вже точно не варто робити зранку, то це нескінченно гортати стрічку в улюбленій соціальній мережі. Перевіряючи свій аккаунт відразу після пробудження, ми ніби відтягуємо час для того, щоб встати з ліжка і зайнятися більш важливими справами.



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Ранок – найкращий час для ритуалів

Прийміть холодний душ, якщо вам потрібно зарядитися енергією і почати день на повну силу. Побігайте босоніж, щоб поліпшити кровообіг. Помедитуйте, щоб очистити свій розум від безладу та повернутися в реальність. І складіть план свого дня.



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Ранок надихає

Ранній підйом створює відчуття контролю над своїм життям, бо до моменту, коли почнуть лунати термінові телефонні дзвінки, вас це вже не застане зненацька.Тому люди, які встають рано, налаштовані більш оптимістично.



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Можна впорядкувати свою "планету"

З самого ранку можна зробити багато корисних речей, наприклад: протерти поверхні на кухні та у ванній кімнаті, вмитися і заодно почистити раковину та дзеркало, приготувати сніданок і протерти столи та інші видимі місця на кухні.



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Вчитися краще рано, ніж ніколи

Зранку ми ще не завантажені купою робочих завдань, а світанкова свіжість сприятливо впливає на мозок і організм в цілому.



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Ранок – час, щоб підбити підсумки

Вранці бажано зосередитися на своїх досягненнях. Ми дуже часто знецінюємо власні успіхи, а на невдачах зациклюємось, накопичуючи негативний досвід.



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Можна вибрати будь-який образ для нового дня

Ранок – чудовий привід, щоб надихнутися на створення нового образу та отримати від цього задоволення.



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Ходьба пішки може замінити заняття у спортзалі

У ранкової ходьби є безліч переваг і користі. А ще це корисно для здоров'я, приємно і дуже модно.



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