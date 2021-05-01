Майстер Бен, відомий в інстаграмі як BEN'S WORX, вражає своєю увагою до деталей. Усередині його композицій – крихітні дерева, квіти, відтворені дуже натуралістично.

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Як майстер виготовляє "яйця драконів"

Бен починає з висушеної деревини – вона стає основою для яєць. Природні контури вже схожі на кам’янисті рельєфи, але під барвистими шарами фарб та блискіток вони оживають.

Далі майстер поміщає деревину в пластикові стаканчики і покриває її прозорою ливарною смолою.

Після висихання він вирізає пластик і починає формувати ідеальну форму яйця за допомогою токарного верстата. По завершенні кожна скульптура "яєць дракона" виглядає як реквізит із фантастичного фільму. Вони ніби мають свою крихітну екосистему чи мініатюрне інопланетне життя.

"Яйця драконів"



Дерево всередині яйця / Фото BEN'S WORX



Медуза всередині яйця / Фото BEN'S WORX



Інопланетні гори / Фото BEN'S WORX

"Яйця драконів" / Фото BEN'S WORX



Блакитні гори / Фото BEN'S WORX