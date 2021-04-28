Якщо ви не знаєте, як прикрасити великодні яйця для декору оселя – дивіться ідеї у нашій фотодобірці.
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1. Декор з тонкого шнурка і мініатюрних підручних засобів
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2. Декор мереживною тканиною та пір'ям
Фото pinterest
3. Мереживна тканина та наліпки для декору
Фото pinterest
4. Мереживні елементи і яскрава стрічка
Фото pinterest
5. Декор із грубого шнурка і штучних квітів
Фото pinterest
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6. Мішковина і клаптики мережива
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7. Декор із ґудзиків, мереживної тканини і тонкого шнурка
Фото pinterest
8. Використання шнурка і ниток для вишивання
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9. Декор з використанням шнурка і маленьких дерев'яних іграшок
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10. Використання кольорового шнурка та інших елементів декору
Фото pinterest