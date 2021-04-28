Якщо ви не знаєте, як прикрасити великодні яйця для декору оселя – дивіться ідеї у нашій фотодобірці.

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1. Декор з тонкого шнурка і мініатюрних підручних засобів

Фото pinterest

2. Декор мереживною тканиною та пір'ям

Фото pinterest

3. Мереживна тканина та наліпки для декору

Фото pinterest

4. Мереживні елементи і яскрава стрічка

Фото pinterest

5. Декор із грубого шнурка і штучних квітів

Фото pinterest

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6. Мішковина і клаптики мережива

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7. Декор із ґудзиків, мереживної тканини і тонкого шнурка

Фото pinterest

8. Використання шнурка і ниток для вишивання

Фото pinterest

9. Декор з використанням шнурка і маленьких дерев'яних іграшок

Фото pinterest

10. Використання кольорового шнурка та інших елементів декору

Фото pinterest