Мастер Бен, известный в инстаграме как BEN'S WORX, поражает своим вниманием к деталям. Внутри его композиций – крошечные деревья, цветы, воспроизведенные очень натуралистично.

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Как мастер изготавливает "яйца драконов"

Бен начинает с высушенной древесины – она становится основой для яиц. Деревянные природные контуры уже напоминают каменистые рельефы, но под красочными слоями красок и блесток они оживают.

Далее мастер помещает древесину в пластиковые стаканчики и покрывает ее прозрачной литейной смолой.

После высыхания он вырезает пластик и начинает формировать идеальную форму яйца с помощью токарного станка. По завершении каждая скульптура "яиц дракона" выглядит как реквизит из фантастического фильма. Они как будто имеют свою крошечную экосистему или миниатюрную инопланетную жизнь.

"Яйца драконов"



Дерево внутри яйца / Фото BEN'S WORX



Медуза внутри яйца / Фото BEN'S WORX



Инопланетные горы / Фото BEN'S WORX

"Яйца драконов" / Фото BEN'S WORX



Голубые горы / Фото BEN'S WORX