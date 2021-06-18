Ми дібрали переконливі аргументи для "реабілітації" яєчної шкаралупи. Уже найближчими днями ви самі зможете пересвідчитись у її користі. Але перед використанням не забудьте шкаралупу промити від залишків білка, обдати окропом і добре просушити.

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Відбілювання речей

Яєчною шкаралупою відбілюють білизну. Потрібна лише біла шкаралупа. Подрібніть шкаралупу в порошок, наповніть нею ганчір'яний мішечок, зав'яжіть міцно і покладіть в барабан пральної машини при пранні білих речей.



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Прозорий бульйон

Додайте до гарячого бульйону подрібнену шкаралупу і збитий в піну білок. Доведіть до кипіння і прокип'ятіть на малому вогні 5 хвилин, помішуючи. А потім процідіть бульйон через марлю. Ідеально чистий бульйон готовий.



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Ліки проти печії

Розмішайте 2 чайних ложки порошку яєчної шкаралупи в склянці молока і випийте. Ефект буде точно.



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Міцні нігті

Яєчна шкаралупа містить велику кількість кальцію. Третина чайної ложки шкаралупного порошку в день – і нігті не впізнаєте.



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Добриво для городу

Яєчні шкаралупи – це чудовий спосіб додавання кальцію до компосту. Оскільки шкаралупа яєць має дуже високе співвідношення поверхні та об'єму, вона розкладається дуже швидко.



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Ніжний смак кави

Щоб кава вийшла смачнішою, при заварюванні додайте дрібку порошку з яєчної шкаралупи. Смак стане насиченим, а гіркота зникне.



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Свічки handmade

Зі звичайних воскових свічок та яєчної шкаралупи можна зробити свічки handmade.



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