Мы собрали убедительные аргументы для "реабилитации" яичной скорлупы. Уже в ближайшие дни вы сами сможете убедиться в ее пользе. Но перед использованием не забудьте скорлупу промыть от остатков белка, обдать кипятком и хорошо просушить.

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Отбеливание вещей

Яичной скорлупой отбеливают белье. Нужна только белая скорлупа. Измельчите скорлупу в порошок, наполните ею тряпичный мешочек, завяжите крепко и положите в барабан стиральной машины при стирке белых вещей.

Пральна машина
Фото realsimpl

Прозрачный бульон

Добавьте к горячему бульону измельченную скорлупу и взбитый в пену белок. Доведите до кипения и прокипятите на медленном огне 5 минут, помешивая. А потом процедите бульон через марлю. Идеально чистый бульон готов.


Фото foodig

Лекарство против изжоги

Размешайте 2 чайные ложки порошка яичной скорлупы в стакане молока и выпейте. Эффект будет точно.


Фото frepik

Крепкие ногти

Яичная скорлупа содержит большое количество кальция. Треть чайной ложки порошка из яичной скорлупы в день – и ногти не узнаете.

Міцні нігті
Фото frepik

Удобрение для огорода

Яичные скорлупы – это блестящий способ добавления кальция в компост. Поскольку скорлупа яиц имеет очень высокое соотношение поверхности и объема, она разлагается очень быстро.

Яєчна шкарлупа
Фото reddit

Нежный вкус кофе

Чтобы кофе получился вкуснее, при заваривании добавьте щепотку порошка из яичной скорлупы. Вкус станет насыщенным, а горечь исчезнет.

Кава
Фото fooding

Свечи handmade

Из обычных восковых свечей и яичной скорлупы можно сделать свечи handmade.


Фото reddit