Яскравий напій для літнього релаксу: ділимось простим рецептом Zubrowka Rose Tonic

Літо – це ідеальний час для пляжного відпочинку у крутій компанії. Тож чудове рішення – зібрати друзів та разом пірнати у море сонця, нестримної енергії та несамовитого драйву разом із яскравими коктейлями на основі Żubrówka Rose з вибуховими нотками лісових ягід.

Під час літньої спеки так і хочеться втекти подалі від розпеченого асфальту мегаполісів, залишити позаду шум втомленого міста та вирушити на пляжну вечірку чи барбекю на природі. А подарувати неймовірні емоції та безліч незабутніх вражень допоможуть смачні коктейлі із Żubrówka Rose. Яскраві напої і близькі друзі – ваш вікенд буде незабутнім.

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Коктейль "Rose Tonic"

Ніжний легкий смак Żubrówka Rose з приємним фруктовим післясмаком перетворить будь-яке дозвілля на яскраву подію.



Як приготувати коктейль "Rose Tonic" / Фото Żubrówka

Інгредієнти:

Żubrówka Rose – 50 мл

Тонік – 120 мл

Свіжі ягоди

Приготування:

Наповніть олдфешн льодом. Додайте Żubrówka Rose і тонік. Перемішайте інгредієнти й прикрасьте коктейль свіжими ягодами та м’ятою. Подавайте.

Легендарний польський алкогольний бренд Żubrówka відомий алкогольними настоянками на основі натуральних есенцій із трав, ягід, квітів та прянощів, серед яких і Żubrówka Rose – настоянка з приємною завершальною ноткою запашних трав, яка нагадує рожевий джин, але з більш насиченим ягідним смаком, а головне – за доступнішою ціною.

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Zubrowka Rose – рожевий хіт сезону!

Як створюють Żubrówka Rose

Створення Żubrówka Rose розпочинається зі збору натуральних складників у недоторканних лісах Біловезької Пущі. Це унікальний масив лісів, повністю створений природою та перебуває під захистом ЮНЕСКО. Саме на цій території збирають свіжі лісові ягоди та добувають бездоганно чисту джерельну воду для Żubrówka Rose.



Żubrówka Rose – хіт літнього сезону / Фото Żubrówka

Для виготовлення напою використовують найкращий спирт, який проходить шестикратне очищення через ректифікаційні колони з мідними елементами. Його виготовляють із добірних пшеничних зерен, вирощених спеціально для Żubrówka.

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Вода для майбутньої настоянки природно демінералізується на 60-метровій глибині.

Далі зі стиглих плодів шипшини, малини, журавлини та унікальної трави зубрівки створюють ароматні есенції. Найкращі плоди подрібнюють, заливають сумішшю спирту та води й залишають настоюватись у дубових бочках. Під час настоювання у дубових бочках напій отримує м'який аромат та насичується ніжними ванільними нотками. Тривалість настоювання індивідуальна для кожного окремого інгредієнта. Так отримують натуральні есенції.

Після того, як есенції настоялись, їх фільтрують та змішують з джерельною водою та очищеним спиртом.



Żubrówka виготовляють за особливою рецептурою / Фото Żubrówka

Згідно з традиційною рецептурою, міцність алкоголю знижується до 32 градусів.

Нарешті, відбувається фінальний етап фільтрації, після чого напій проходить обов'язковий етап дегустації. Під час неї команда спеціалістів оцінює запах, смак, колір та прозорість напою.

Насамкінець у кожну пляшку, яка пройшла попереднє очищення, вручну вставляють стебло трави зубрів та розливають Żubrówka Rose.

Унікальність Żubrówka Rose

Природна та екологічно чиста

Компоненти для Żubrówka Rose збирають в екологічно чистих лісах Біловезької Пущі винятково вручну. Із зібраних складників отримують унікальні есенції, які становлять основу напоїв.

Для майбутньої настоянки на заводі CEDC виготовляють найкращі спирти з добірних пшеничних зерен, які не містять ГМО та відзначені європейськими сертифікатами якості.



Літо починається із Żubrówka Rose / Фото Żubrówka

Усі настоянки Żubrówka виготовляють за допомогою сучасних систем очищення та фільтрації.

Смак та аромат Żubrówka неодноразово відзначали міжнародні експерти в алкогольній галузі. Żubrówka вже 11 років поспіль є призером престижних міжнародних конкурсів, будучи найбільш титулованим брендом у своїй категорії.

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Автентична та особлива

Унікальний смак та аромат Żubrówka Rose зумовлений не лише природністю складників, але й складним процесом виробництва з дотриманням найвищих стандартів якості.

У ній немає штучних ароматизаторів, а вдале поєднання есенцій з лісових ягід забезпечує унікальну комбінацію смаку та аромату.

Плекаючи власну історію, яка налічує понад 500 років, бренд Żubrówka дбайливо дбає, аби традиційна рецептура напоїв залишалась незмінною, а її таємниці передавались від покоління до покоління.



Żubrówka Rose / Фото Żubrówka

Неповторна та яскрава

Заманливий колір та авторський дизайн Żubrówka Rose створює особливу атмосферу та вражає своїм оригінальним стилем, який не має аналогів у світі.

Отож, якщо ви знаходитесь у пошуках дійсного вражаючого відпочинку, обирайте Żubrówka Rose для себе та друзів й заряджайте драйвове літо з вибуховим присмаком сонячних ягід.

Відкрийте для себе смачні та легкі настоянки Żubrówka з натуральних есенцій, які тепер доступні у літражі 700 мл.

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