Яскраві та їстівні прикраси на новорічну ялинку: фотоідеї з рецептами

Якщо вам набридли прості іграшки на ялинку, радимо зробити оригінальні їстівні прикраси. Це чудовий спосіб перезавантажитися та по-особливому прикрасити новорічне дерево.

Навіщо звичайні прикраси, коли можна зробити їстівні? Ці веселі ідеї і на вигляд добрі, і чудові на смак.

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Прикраси у формі серця

Що знадобиться:

100 грамів білого шоколаду;

6 – 10 цукерок "тростинка";

стрічка.

Приготування

Вистеліть дерев'яну або пластикову дошку жиронепроникним папером. Закріпіть папір на місці за допомогою стрічки.

Розтопіть білий шоколад в мікрохвильовій печі на маленькому вогні, час від часу помішуючи. Після того, як шоколад розтане, відставте його, щоб трохи охолонув.

Тростинки покладіть на змащений папір, утворюючи форму серця. Відріжте трохи стрічки і зав'яжіть петлю. Розмістіть стрічку у верхній частині форми серця.

Вилийте розтоплений шоколад у центр серця і розподіліть його. Обов'язково закрийте шоколадом кінець стрічки, щоб вона прикріпилася.



Їстівна прикраса на ялинку / Фото goodtoknow

Ріжки із солодощами

Інгредієнти:

6 товстих якісних ріжків морозива;

50 грамів молочного шоколаду;

цукрова посипка на ваш смак;

мінізефір, солодощі, шоколадні монети або начинка на ваш вибір.

Вам також знадобляться:

товста стрічка або шнурок;

довга дерев'яна або металева шпажка.

Приготування

Розтопіть шоколад кількома підходами в мікрохвильовій печі, щоразу помішуючи. Залиште охолонути.

Проколіть ріжки шпажкою, щоб зробити отвори для стрічки. Вмочіть кінчики ріжка в розтоплений шоколад, а потім відразу ж у посипку.

Покладіть шматочок жиронепроникного паперу і поставте в холодильник для охолодження. Протягніть стрічку через кожен отвір на конусі і зробіть невеликий вузлик, щоб закріпити. Наповніть конус обраною начинкою.



Ялинкові їстівні прикраси / Фото goodtoknow



Святкові ріжки на ялинку / Фото goodtoknow