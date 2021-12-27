Із кожним роком український кінематограф демонструє все більш якісний контент. Що ж вразило глядачів на онлайн-платформі OLL.TV в 2021-му – діляться Ідеї 24.

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ТОП-10 найкращих фільмів на OLL.TV

Захар Беркут

Геніальний фільм "Захар Беркут" став спільною роботою українця Ахтема Сеітаблаєва та американського режисера Джона Вінна. Стрічку знімали за однойменною історичною повістю Івана Франка, тому вона прикувала увагу кіноманів задовго до релізу.

"Захар Беркут" переносить глядачів у 1241 рік, коли монгольська орда на чолі з ханом Бурундою йшла на захід, винищуючи все на своєму шляху. У Карпатах вороже військо зупинились біля підніжжя гір, де облаштувало місце для утримання полонених. Вночі двоє місцевих мисливців – братів Беркутів – потайки пробрались у монгольський табір та звільнили бранців.

Така зухвалість обурила хана, який вирішив помститись відчайдухам та знищити карпатські поселення. Проте Бурунда не врахував, що нечисленне військо очолить Захар Беркут, який добре знає, як зупинити ворога.

"Захар Беркут": дивіться трейлер

Черкаси

Український художній фільм "Черкаси" розповідає про оборону однойменного морського тральника, заблокованого російськими військами у березні 2014 року під час анексії Криму.

Головні герої – Мишко та Лев, хлопці з села на Чернігівщині. Різні обставини приводять їх на службу на корабель "Черкаси". Про анексію Криму вони дізнаються, коли озброєні росіяни оточують судно. І хоч дати відсіч моряки не можуть, екіпаж все ж вирішує не здаватись та обороняти судно.

Фільм "Черкаси" тримає глядачів у напрузі до останнього моменту, адже чим закінчиться стрічка – передбачити складно.

"Черкаси": трейлер фільму

Особлива атмосфера

Документальний фільм "Особлива атмосфера" розкриває внутрішню кухню національної збірної України з футболу. У картині можна побачити, як команда готувалася до ЄВРО 2020, який через пандемію перенесли на 2021 рік.

Уперше в історії збірної журналістів підпустили настільки близько до гравців та тренерів головної команди країни. Завдяки цьому знімальна група проєкту отримала нагоду максимально глибоко занурити глядача всередину команди та дати можливість відчути атмосферу тренувального процесу та настрій у збірній.

— прокоментував реліз фільму співпродюсер Тарас Герега.

Андрію Шевченкові за час перебування на посаді тренера збірної вдалося зробити те, що було не під силу іншим. Яка це "атмосфера", в чому ж її особливість? Дивіться на OLL.TV



Фільм про українську збірну / Фото Української асоціації футболу Фільм про українську збірну / Фото Української асоціації футболу

Кіборги. Герої не вмирають

Культовий і чи не найбільш обговорюваний український фільм, який переносить глядачів у 2014 рік. Наші військові вже 4 місяці утримують будівлю Донецького аеропорту. Тут зібралися люди з різних соціальних верств, які розмовляють різними мовами, але мають спільну мету – за всяку ціну захистити свою країну і мирне життя своїх близьких.

Ця стрічка Ахтема Сеітаблаєва заснована на реальних подіях. Її герої – збірні образи реальних учасників боїв за ДАП. За самовідданість і незламність їх прозвали "кіборгами".

Філософських розмов у стрічці справді багато: про те, "за що любити Україну", про мотивацію на війні та терплячість.

– Чого ти тут? – запитує командир Серпень у кожного зі своїх бійців.

– Бо не можу терпіти несправедливість.

– Бо в мене однокласника вбили.

– Бо люблю Україну.

– А за що ти її любиш? Дороги наші любиш? (сміх)

– Садок вишневий і оце все… Природу люблю.

"Кіборги": дивіться трейлер

Мої думки тихі

Події у комедії розгортаються навколо молодого звукорежисера-фрілансера Вадима, який переживає не найкращі часи: в роботі особливих успіхів немає, натомість є кредит, який потрібно віддавати.

У цей важкий момент він отримує замовлення, яке може кардинально змінити життя хлопця. Чоловік на ім'я Джеймс Ткачук просить Вадима записати звуки тварин для відеогри на Закарпатті. За виконане завдання на героя чекає тисяча доларів і, можливо, робота у Канаді, про яку він давно мріє.

Однак на шляху до мрії Вадим зіштовхнеться з багатьма проблемами, одна з яких – неочікувана зустріч. Чи вдасться йому попри все виконати замовлення? Як і наше життя, все, що відбувається у фільмі, можна описати трьома словами "сміх крізь сльози".

Комедія "Мої думки тихі": дивіться трейлер

Донбас

Драматична робота українського режисера Сергія Лозниці про військові дії на Донбасі, яка сколихнула весь світ. Міжнародна прем'єра фільму відбулася на 71-му Каннському кінофестивалі, де стрічка отримала приз за найкращу режисуру.

Трагікомедія демонструє історії людей, що вимушені пристосовуватися до життя в умовах окупації. Збудовані десятиліттями дружні, робочі та навіть родинні зв'язки руйнуються під тиском нової реальності. Фільм передає атмосферу, де життя і смерть ходять поруч, а від драми до комедії один крок. Чи збережуть люди гідність і здоровий глузд? Дивіться на OLL.TV

Фільм "Донбас": відео

Дике поле

Фільм "Дике поле" – це блискуче відображення буднів довоєнного Донбасу. Основою для картини став роман Сергія Жадана "Ворошиловград".

Події кінострічки розгортаються навколо Германа, який змушений повернутися в рідне місто через зникнення брата. Його сім'я без нагляду залишила невеличкий бізнес – стару заправку, яку хочуть забрати місцеві "ділки". Багато матюків і жартів, від яких сміються не голосно, але часто – пропонуємо переглянути пригодницький екшн "Дике поле"на OLL.TV

"Дике поле": трейлер

Штольня

Перший україномовний трилер, яким захоплюються вже 15 років. Картина переносить глядачів у прадавні часи, коли було викорінено язичництво і християни прагнули знищити всі жертовники Перуна. Тоді багатьом жерцям вдалося сховати статуї бога і криваві обряди відбувалися далі.

У наші дні п'ятеро студентів історичного факультету вирушають на археологічну практику. Герої випадково наштовхуються на штольню, в якій, ймовірно, захований ідол Перуна. Несподівано, за нез'ясованих обставин, їхній керівник-професор зникає. Студенти вирішують спуститися в штольню, в надії розшукати професора. На що вони натраплять під час пошуків та якою буде їхня дорога?

Трейлер фільму "Штольня": дивіться відео

Легенда Карпат

Картина розповідає про ватажка визвольного руху опришків Олексу Довбуша. Події фільму відбуваються в Карпатах у XVIII столітті.

Жителі українських гір постійно перебувають під тиском польських панів. Зіштовхуючись із покаранням за будь-який непослух, люди живуть в страху. І єдиним, хто готовий піти проти такого свавілля, є Олекса Довбуш. Але чи вдасться одному хлопцеві зупинити свавілля панів? Дивіться на OLL.TV

"Легенда Карпат": трейлер

Віддана

Основою сюжету історичної мелодрами "Віддана" став роман-бестселер Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

Історія починається в Станіславові (нині – Івано-Франківськ) у другій половині ХІХ століття. Доктор Анґер втрачає дружину в пожежі, але рятує рідну доньку Аделю і дочку хатніх робітників Стефанію. У момент розпачу доктор вирішує виховувати їх разом.

Минає 25 років. Дівчата виростають нерозлучними, але досі не розуміють, хто вони одна одній: сестри та подруги – чи служниця і господиня. У калейдоскопі любові та ревнощів, подвійних смислів та таємниць, межа між реальністю і вигадкою остаточно зникає. Що ж станеться, коли ілюзія почне розвіюватися, а замість неї вималюється реальність?

Історична мелодрама "Віддана": відео

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