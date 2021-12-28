Навіщо звичайні прикраси, коли можна зробити їстівні? Ці веселі ідеї і на вигляд добрі, і чудові на смак.
Цікаво Найкращі українські фільми за версією глядачів: що дивилися на OLL.TV в 2021 році
Прикраси у формі серця
Що знадобиться:
- 100 грамів білого шоколаду;
- 6 – 10 цукерок "тростинка";
- стрічка.
Приготування
Вистеліть дерев'яну або пластикову дошку жиронепроникним папером. Закріпіть папір на місці за допомогою стрічки.
Розтопіть білий шоколад в мікрохвильовій печі на маленькому вогні, час від часу помішуючи. Після того, як шоколад розтане, відставте його, щоб трохи охолонув.
Тростинки покладіть на змащений папір, утворюючи форму серця. Відріжте трохи стрічки і зав'яжіть петлю. Розмістіть стрічку у верхній частині форми серця.
Вилийте розтоплений шоколад у центр серця і розподіліть його. Обов'язково закрийте шоколадом кінець стрічки, щоб вона прикріпилася.
Їстівна прикраса на ялинку / Фото goodtoknow
Ріжки із солодощами
Інгредієнти:
- 6 товстих якісних ріжків морозива;
- 50 грамів молочного шоколаду;
- цукрова посипка на ваш смак;
- мінізефір, солодощі, шоколадні монети або начинка на ваш вибір.
Вам також знадобляться:
- товста стрічка або шнурок;
- довга дерев'яна або металева шпажка.
Приготування
Розтопіть шоколад кількома підходами в мікрохвильовій печі, щоразу помішуючи. Залиште охолонути.
Проколіть ріжки шпажкою, щоб зробити отвори для стрічки. Вмочіть кінчики ріжка в розтоплений шоколад, а потім відразу ж у посипку.
Покладіть шматочок жиронепроникного паперу і поставте в холодильник для охолодження. Протягніть стрічку через кожен отвір на конусі і зробіть невеликий вузлик, щоб закріпити. Наповніть конус обраною начинкою.
Ялинкові їстівні прикраси / Фото goodtoknow
Святкові ріжки на ялинку / Фото goodtoknow