Навіщо звичайні прикраси, коли можна зробити їстівні? Ці веселі ідеї і на вигляд добрі, і чудові на смак.

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Прикраси у формі серця

Що знадобиться:

  • 100 грамів білого шоколаду;
  • 6 – 10 цукерок "тростинка";
  • стрічка.

Приготування

Вистеліть дерев'яну або пластикову дошку жиронепроникним папером. Закріпіть папір на місці за допомогою стрічки.

Розтопіть білий шоколад в мікрохвильовій печі на маленькому вогні, час від часу помішуючи. Після того, як шоколад розтане, відставте його, щоб трохи охолонув.

Тростинки покладіть на змащений папір, утворюючи форму серця. Відріжте трохи стрічки і зав'яжіть петлю. Розмістіть стрічку у верхній частині форми серця.

Вилийте розтоплений шоколад у центр серця і розподіліть його. Обов'язково закрийте шоколадом кінець стрічки, щоб вона прикріпилася.

Цукерки Ідеї прикраси Ялинка
Їстівна прикраса на ялинку / Фото goodtoknow

Ріжки із солодощами

Інгредієнти:

  • 6 товстих якісних ріжків морозива;
  • 50 грамів молочного шоколаду;
  • цукрова посипка на ваш смак;
  • мінізефір, солодощі, шоколадні монети або начинка на ваш вибір.

Вам також знадобляться:

  • товста стрічка або шнурок;
  • довга дерев'яна або металева шпажка.

Приготування

Розтопіть шоколад кількома підходами в мікрохвильовій печі, щоразу помішуючи. Залиште охолонути.

Проколіть ріжки шпажкою, щоб зробити отвори для стрічки. Вмочіть кінчики ріжка в розтоплений шоколад, а потім відразу ж у посипку.

Покладіть шматочок жиронепроникного паперу і поставте в холодильник для охолодження. Протягніть стрічку через кожен отвір на конусі і зробіть невеликий вузлик, щоб закріпити. Наповніть конус обраною начинкою.

Ідеї Рецепти
Ялинкові їстівні прикраси / Фото goodtoknow

Прикраси Ялинка Ідеї
Святкові ріжки на ялинку / Фото goodtoknow