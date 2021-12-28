Зачем обычные украшения, когда можно сделать съедобные? Эти веселые идеи и по внешнему виду хороши, и восхитительны на вкус.

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Украшения в форме сердца

Что понадобится:

100 г белого шоколада;

6 – 10 конфет "трость";

лента.

Приготовление

Выстелите деревянную или пластиковую доску жиронепроницаемой бумагой. Закрепите бумагу с помощью ленты.

Растопите белый шоколад в микроволновке на маленьком огне, время от времени помешивая. После того, как шоколад растает, отставьте его, чтобы немного остыл.

Трости положите на смазанную бумагу, образуя форму сердца. Отрежьте немного ленты и завяжите петлю. Разместите ленту в верхней части формы сердца.

Вылейте растопленный шоколад в центр сердца и распределите его. Обязательно закройте шоколадом конец ленты, чтобы она прикрепилась.



Съедобное украшение на елку / Фото goodtoknow

Рожки со сладостями

Ингредиенты:

6 толстых качественных рожков мороженого;

50 граммов молочного шоколада;

сахарная посыпка по вашему вкусу;

минизефир, сладости, шоколадные монеты или начинка по вашему выбору.

Вам также понадобятся:

толстая лента или шнурок;

длинная деревянная или металлическая шпажка.

Приготовление

Растопите шоколад несколькими подходами в микроволновке, каждый раз помешивая. Оставьте остыть.

Проколите рожки шпажкой, чтобы сделать отверстия для ленты. Смочите кончики рожка в растопленный шоколад, а затем сразу же в посыпку.

Уложите кусочек жиронепроницаемой бумаги и поставьте в холодильник для охлаждения. Проденьте ленту через каждый проем на конусе и сделайте небольшой узелок, чтобы закрепить. Наполните конус выбранной внутренностью.



Елочные съедобные украшения / Фото goodtoknow



Праздничные рожки на елку / Фото goodtoknow