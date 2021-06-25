Якщо м'ясо пригоріло: 3 поради, що врятують вашу страву

Відпочивати на дачі – справжня насолода, поки справа не стосується приготування їжі. А коли ще й підгоріло м'ясо, то й зовсім нічого не хочеться робити. Такі казуси трапляються навіть із дуже досвідченими кулінарами.

Тож немає сенсу лаятися на мангал, на себе, на нероб, що вештаються поруч, чекаючи на смачний стіл. Краще спробуйте врятувати страву за допомогою наших лайфхаків.

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Зрізати обгорілу частину

Це необхідно, щоб позбавити страву гіркоти. Потім протушкуйте м'ясо під кришкою з невеликою кількістю води, або краще м'ясного бульйону. З куркою і рибою ще легше – часто достатньо зняти шкірку або зішкребти ножем пригорілі частини та все готово.



Позбудьтесь пригорілої частини та насолоджуйтеся рештою / Фото pixabay

Ще раз у соус

Зріжте верхній підгорілий шар м'яса. Далі перемішайте м'ясо з 200 грамами соусу для барбекю. Після – підігрійте страву ще раз на грилі. Смачного.



Соус стане у пригоді / Фото pixabay

Спеції та оцет в допомогу

Створіть для друзів несподіванку, влаштуйте вечір теплих спогадів та найкращих вражень. А для настрою приготуйте смачні коктейлі із– незабутній вечір вам гарантований.

Можна також врятувати м'ясо за допомогою спецій і оцту. Обріжте підгорілі шматочки, дрібно наріжте м'ясо соломкою. Додайте трохи оцту, цукру, соєвого соусу, кілька ложок води та улюблених спецій. Протушкуй м'ясо близько 5 – 10 хвилин. Вийде м'ясо по-китайськи під кисло-солодким соусом.



Пригоріле м'ясо можна врятувати за допомогою оцту / Фото pixabay

Поради, які допоможуть уникнути пересмажування м'яса

Готуйте довше на слабкому вогні

Якщо ви майстер пригоряння м'яса, то вам краще готувати на слабкому вогні. Тоді ви точно нічого не спалите.

Зачекайте, перш ніж обрізати жир

Заманливо зрізати весь жир перед приготуванням м'яса, але все ж таки краще почекати, поки воно приготується. Жир затримує вологу і надає м'ясу соковитий смак.

Не виконуйте одночасно кілька завдань

Готуючи вечерю, уникайте соціальних мереж, телебачення та інших чинників, що відвертають увагу.