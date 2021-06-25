Поэтому нет смысла ругаться на мангал, на себя, на бездельников, слоняющихся рядом в ожидании вкусного стола. Лучше попробуйте спасти блюдо с помощью наших лайфхаков.

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Срезать обгоревшую часть

Это необходимо, чтобы избавить блюдо от горечи. Затем протушите мясо под крышкой с небольшим количеством воды, или лучше мясного бульона. С курицей и рыбой еще легче – часто достаточно снять кожицу или соскоблить ножом пригоревшие части и все готово.



Избавьтесь от пригорелой части и наслаждайтесь остальными / Фото pixabay

Еще раз в соус

Срежьте верхний подгорелый слой мяса. Далее перемешайте мясо с 200 граммами соуса для барбекю. После – подогрейте блюдо еще раз на гриле. Приятного аппетита.



Соус пригодится / Фото pixabay

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Специи и уксус в помощь

Можно спасти мясо с помощью специй и уксуса. Обрежьте подгоревшие кусочки, мелко нарежьте мясо соломкой. Добавьте немного уксуса, сахара, соевого соуса, пару ложек воды и любимых специй. Протушите мясо около 5 – 10 минут. Получится мясо по-китайски под кисло-сладким соусом.



Пригорелое мясо можно спасти с помощью уксуса / Фото pixabay

Советы, которые помогут избежать пережаривания мяса

Готовьте дольше на слабом огне

Если вы мастер пригорания мяса, то вам лучше готовить на слабом огне. Тогда точно вы ничего не сожжете.

Подождите, прежде чем обрезать жир

Заманчиво срезать весь жир перед приготовлением мяса, но все же лучше подождать, пока оно приготовится. Жир задерживает влагу и придает мясу сочный вкус.

Не делайте одновременно несколько задач

Готовя ужин, избегайте социальных сетей, телевидения и других отвлекающих факторов.