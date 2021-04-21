Обручки – одні з найважливіших прикрас у житті кожної закоханої пари. Можна уявити весілля без пишного плаття або святкування в ресторані, але неможливо без цих незмінних атрибутів одруження. На якій руці носять обручку в Україні жінки та чоловіки? І які звичаї в інших країнах – дізнайтеся в нашій статті.

Історія обручки

Поява звичаю надягати обручку сягає корінням у часи Стародавнього Єгипту, де прикрашали кільцем безіменний палець нареченої. Спочатку ці прикраси плели з осоки та очерету. Згодом єгиптяни зрозуміли, що трава недовговічна і перейшли на метал. Кругла форма прикраси символізувала непорушність почуттів і нескінченність, а отвір слугував своєрідним порталом, завдяки якому енергія чоловіка могла досягти серця коханої жінки.

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До речі, єгиптяни вірили, що в безіменному пальці починається так звана "вена любові", яка веде прямо в серце. Відомий письменник тих часів Плутарх, посилаючись на твір Апіона "О Єгипті", пояснював це тим, що під час розтину людських тіл за прийнятим в Єгипті звичаєм, був знайдений нерв, який відходив від безіменного пальця і ​​досягав серця.

Ідею єгиптян щодо металевих прикрас підхопили й у Стародавньому Римі, де наречений дарував нареченій перстень із металу, який часто був стилізований під ключ. Це означало, що надалі обраниця ділить усі обов'язки та управління господарством із чоловіком на рівних.

Римляни носили обручки на правій руці, адже ліва вважалася нещасливою. Розгадка такого марновірства криється в латинській мові, де слово dexter асоціювалося з правильністю.

Історія обручки / Фото Unsplash

У Середні віки церква узаконила заручини, з того часу обмін обручками почав овіватися романтичним ореолом. Обряд став не просто угодою, а обіцянкою вірності та вічного кохання. Для нареченого спочатку призначалася залізна прикраса як символ сили, а для нареченої – срібний або золотий виріб як знак її непорочності.

Згідно зі слов'янськими віруваннями, у кожного пальця є незримий зв'язок із родиною, але саме безіменний палець відповідає за зв'язок подружжя. Якщо скласти руки разом і загнути середні пальці, то їх неможливо відірвати один від одного, це уособлює вічний зв'язок чоловіка і дружини.

Сьогодні обручки не втратили первісного значення. Тільки їх зовнішній вигляд зазнав змін. Якщо раніше прикраси для пари були максимально простими, то сьогодні є моделі з дизайном на будь-який смак.

Що символізує обручка

Обидва кільця мають круглу форму, тобто вони не мають ні початку, ні кінця, символізуючи нескінченність. Передбачається, що і любов у подружжя буде така ж і залишиться назавжди, об'єднавши навіки їхні серця.

На Русі обручки завжди робили однаковими та гладкими, щоб подружнє життя було міцним та рівним, без перешкод. Вважалося, що різні прикраси приносять в будинок нерозуміння і конфлікти.

Згідно зі старими православними традиціями, чоловік повинен був носити золоту обручку, а дружині обиралася срібна прикраса. Золотий перстень символізував сонце, а срібна прикраса служила символом місяця.

На якій руці носять обручку в Україні

Для українців більш характерно обирати для обручки саме праву руку, оскільки більшість громадян сповідують православ'я (79,3%, згідно з дослідженнями 2018 року). У більшості чоловіків і жінок в Україні обручки можна побачити на безіменному пальці. Водночас православні християни дотримуються правила носіння обручок досить суворо, натомість в інших релігіях настільки сильної одностайності немає.

На якій руці носять обручку в інших країнах світу

Згідно з американськими традиціями, на ліву руку майбутній дружині надягається і кільце для заручин, і обручка. Пояснити це просто: в США більшість вірян дотримується католицької конфесії, де заведено носити кільця саме на лівій руці.

Як носять обручки в різних країнах / Фото Unsplash

А з країнами Європи все не так просто. Молодята західної частини в день одруження, не замислюючись, простягають ліву руку. А переважна частина людей зі східної частини Європи, хоч і не вся, носить обручки на правій руці.

Звичайно, якщо розбирати цю традицію детально по країнах, то може виникнути деяка плутанина. Наприклад, іспанські пари, польські чи норвезькі надягають обручки на праву руку, а подружжя з Франції, Англії, Ірландії, Словенії носять ці прикраси на лівій руці. Що тут говорити, навіть з Іспанією можуть виникнути непорозуміння, адже каталонці завжди носили та носять обручки на лівій руці.

У мусульманських країнах взагалі не був раніше передбачений такий атрибут,

але схід – справа загадкова, тому багато що залежить від географії проживання нареченого і нареченої. У стародавні століття правителі різних країн із задоволенням вчили простих людей моді. Один шах своїм указом міг наказувати носити обручку на вказівному пальці, а інший правитель, щоб відрізнятися, наказував заручатися кільцями на мізинцях. Нескладно здогадатися, що в східних країнах варіантів носіння було десять, за кількістю пальців обох рук.

Сьогодні ця складна система більш-менш прийшла до єдиного підсумку, і мусульмани найчастіше носять обручки на безіменних пальцях. А вибір руки залежить від країни проживання. Щоправда, чоловікам золото носити заборонено, тому в хід часто йдуть прикраси зі срібла, платини або використовується нестандартна форма обручки. В цілому, якщо чоловік носить колечко на мізинці або вказівному, або навіть великому пальці, це теж цілком може означати, що він вже одружений.

Носіння обручок / Фото Unsplash

У євреїв теж безліч нюансів. Світська молодь носить обручки, вибираючи руку і пальці для цієї прикраси за своїм бажанням. Якщо пара шанує традиції та приписи Тори, то кільце носить лише дружина на вказівному пальці лівої руки (якщо весілля відбувається в Ізраїлі). Для чоловіка така прикраса є неналежною.

Цікаво, що в Єрусалимі обручку жінці надягають на середній палець. Але прикраса знаходиться на цьому пальці лише до закінчення церемонії, потім молода дружина може носити її на будь-якому їй зручному. Нескладно дійти висновку, що більшість жінок-іудейок обирають вже звичний всім безіменний палець.

У деяких країнах і руку змінюють прямо на церемонії одруження. Наприклад, у Бразилії, Сирії, Лівані та Туреччині до шлюбу окільцьовують праву руку, а потім – ліву. У Німеччині та Нідерландах – навпаки. Така зміна місця розташування кільця свідчить про зміну соціального статусу закоханих.

На Шрі-Ланці є поділ за статтю: у нареченої обручка повинна знаходитися на лівій руці, у нареченого – на правій.

Носіння кільця в залежності від віросповідання

Віросповідання часто диктує правила носіння обручки, тому розглянемо основні релігії і їх традиції:

Православ'я

Православні християни носять обручку на правій руці, саме вона в цій релігії є провідною. Нею роблять все, що традиційно пов'язано з правильними та добрими діями. Наприклад, благословляють, хрестяться, дають обітницю вірності та ін.

Католицизм

У цій релігії відсутні певні правила, це більше питання національної традиції. У різних країнах католики носять кільця на різних руках. Наприклад, французи та поляки – на лівій. Італійці та німці – на правій. Цікаво, що Папа римський носить перстень, як символ його заручення з Церквою, на безіменному пальці правої руки.

Буддизм

В обрядах буддистів відсутня традиція обмінюватися обручками на церемонії одруження. Замість цього монахи читають мантри, обкурюють молодят пахощами. При цьому світські закони цілком допускають обмін пам'ятними символами. Найчастіше буддисти носять кільце на безіменному пальці, рука може бути будь-яка.

Протестантство

Люди цієї віри надягають обручку на безіменний палець лівої кисті, вірячи, що там знаходиться особлива вена, по якій кров рухається безпосередньо до серця. Звичайно, сучасна медицина давно довела, що такої вени не існує, але традиція залишилася.

Юдаїзм

Наречений під час сватання дає нареченій гроші або якусь річ, вартістю не менше прути (мідна монета низького номіналу). Якщо жінка згодна вийти заміж, тоді вона приймає цей подарунок. Після чого пара вважається чоловіком і дружиною. Як речі євреї часто використовують кільце, його жінка зобов'язана носити на пальці лівої руки.

Мусульманство

У цій релігії спочатку не було передбачено обміну кільцями. Традиційний мусульманський весільний обряд (ніках) проводиться в мечеті, де шлюбні пути скріплюються муллою перед Аллахом.

Сьогодні обручку надягають тільки жінки, роблячи це більше з міркувань світських традицій. Причому не існує строго регламенту щодо того, на якій руці буде красуватися прикраса. Все більше залежить від побажань нареченої. Так, в Ірані кільце надягають жінці на ліву руку, а ось в Йорданії – на праву. Чоловікам же заборонено надягати будь-які прикраси з золота.

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Чи можна носити обручку на ланцюжку

Якщо робоча діяльність пов'язана з фізичними навантаженнями (наприклад, у будівельників, слюсарів та ін.), то таким людям дозволяється носити обручку на ланцюжку. Але переважно так чинять люди, що втратили коханих.