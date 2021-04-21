Обручальные кольца – одни из самых важных украшений в жизни каждой влюбленной пары. Можно представить свадьбу без пышного платья или празднования в ресторане, но невозможно без этих неизменных атрибутов бракосочетания. На какой руке носят обручальное кольцо в Украине женщины и мужчины? И как поступают в других странах – узнайте в нашей статье.

История обручальных колец

Появление обычая надевать обручальное кольцо уходит корнями во времена Древнего Египта, где украшали кольцом безымянный палец невесты. Изначально эти украшения плели из осоки и тростника. Со временем египтяне сообразили, что трава недолговечна и перешли на металл. Круглая форма украшения символизировала нерушимость чувств и бесконечность, а отверстие служило своеобразным порталом, благодаря которому энергия мужчины могла достигнуть сердца любимой женщины.

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Кстати, египтяне верили, что в безымянном пальце начинается так называемая "вена любви", ведущая прямо в сердце. Известный писатель тех времен Плутарх, ссылаясь на сочинение Апиона "О Египте", объяснял это тем, что при вскрытии человеческих тел по принятому в Египте обычаю, был найден нерв, который отходил от безымянного пальца и достигал сердца.

Идею египтян насчет металлических украшений подхватили и в Древнем Риме, где жених дарил невесте перстень из металла, который часто был стилизован под ключ. Это значило, что впредь избранница делит все обязанности и управление хозяйством с мужем на равных.

Римляне носили обручальные кольца на правой руке, ведь левая считалась несчастливой. Разгадка такого суеверия кроется в латинском языке, где слово dexter ассоциировалось с правильностью.

История обручального кольца / Фото Unsplash

В Средние века церковь узаконила помолвку, с тех пор обмен кольцами начал овеваться романтичным ореолом. Обряд стал не просто соглашением, а обещанием верности и вечной любви. Для жениха изначально предназначалось железное украшение в качестве символа силы, а для невесты — серебряное либо золотое изделие как знак ее непорочности.

Согласно славянским верованиям, у каждого пальца есть незримая связь с семьей, но именно безымянный палец отвечает за связь супругов. Если сложить руки вместе и загнуть средние пальцы, то их невозможно оторвать друг от друга, это олицетворяет вечную связь мужа и жены.

Сегодня обручальное кольцо не утратило первоначального значения. Только его внешний вид претерпел ряд изменений. Если раньше украшения для пары были предельно простыми, то сегодня есть модели с дизайном на любой вкус.

Что символизирует обручальное кольцо

Оба кольца имеют круглую форму, т. е. они не имеют ни начала, ни конца, символизируя бесконечность. Предполагается, что и любовь у супругов будет такая же и останется навсегда, объединив навеки их сердца.

На Руси обручальные кольца всегда делали одинаковыми и гладкими, чтобы супружеская жизнь была крепкой и ровной, без преград. Считалось, что разные украшения приносят в дом непонимание и конфликты.

Согласно старым православным традициям, муж должен был носить золотое обручальное кольцо, а жене выбиралось серебряное украшение. Золотой перстень символизировал солнце, а серебряное украшение служило символом луны.

На какой руке носят обручальное кольцо в Украине

Для украинцев более характерно выбирать для обручального кольца именно правую руку, поскольку большинство граждан исповедуют православие (79,3%, согласно исследованиям 2018 года). У большинства мужчин и женщин в Украине обручальные кольца можно увидеть на безымянном пальце. При этом православные христиане придерживаются правила ношения обручальных колец достаточно строго, когда у других религий столь сильного единодушия нет.

На какой руке носят обручальное кольцо в других странах мира

Согласно, американским традициям, на левую руку будущей жене надевается и помолвочное, и обручальное кольцо. Объяснить это просто: в США большинство верующих придерживается католической конфессии, где принято носить кольца именно на левой руке.

Как носят обручальные кольца в разных странах / Фото Unsplash

А со странами Европы все не так просто. Женихи и невесты западной части в день бракосочетания, не задумываясь, протягивают левую руку. А преимущественная часть людей из восточной части Европы, хоть и не вся, носит обручальные кольца на правой руке.

Конечно, если разбирать эту традицию детально по странам, то может возникнуть некоторая путаница. К примеру, испанские пары, польские или норвежские надевают обручальные кольца на правую руку, а супруги из Франции, Англии, Ирландии, Словении носят эти украшения на левой руке. Что тут говорить, даже с Испанией могут возникнуть недоразумения, ведь каталонцы всегда носили и носят обручальные кольца на левой руке.

В мусульманских странах вообще не был ранее предусмотрен такой атрибут,

но восток – дело загадочное, поэтому многое зависит от географии проживания жениха и невесты. В древние века правители разных стран с удовольствием учили простых людей моде. Один шах своим указом мог повелевать носить обручальное кольцо на указательном пальце, а другой правитель, чтобы отличаться, приказывал обручаться кольцами на мизинцах. Несложно догадаться, что в восточных странах вариантов ношения было десять, по числу пальцев обеих рук.

Сегодня эта сложная система более-менее пришла к единому итогу, и мусульмане чаще всего носят обручальные кольца на безымянных пальцах. А выбор руки зависит от страны проживания. Правда, мужчинам золото носить запрещено, поэтому вход часто идут украшения из серебра, платины или используется нестандартная форма обручального кольца. В целом, если мужчина носит колечко на мизинце или указательном, или даже большом пальце, это тоже вполне может означать, что он уже женат.

Ношение обручальных колец / Фото Unsplash

У евреев тоже множество нюансов. Светская молодежь носит обручальные кольца, выбирая руку и пальцы для этого украшения по своему желанию. Если пара почитает традиции и предписания Торы, то кольцо носит лишь жена на указательном пальце левой руки (если свадьба происходит в Израиле). Для мужчины такое украшение является неподобающим.

Интересно, что в Иерусалиме обручальное кольцо женщине надевают на средний палец. Но украшение находится на этом пальце лишь до окончания церемонии, затем молодая жена может носить его на любом ей удобном. Несложно прийти к выводу, что большинство женщин-иудеек предпочитают уже привычный всем безымянный.

В некоторых странах и руку меняют прямо на церемонии бракосочетания. Например, в Бразилии, Сирии, Ливане и Турции до брака окольцовывают правую руку, а затем – левую. В Германии и Нидерландах – наоборот. Такая смена месторасположения кольца свидетельствует о смене социального статуса влюбленных.

На Шри-Ланке и вовсе есть разделение по полу: у невесты обручальное кольцо должно находиться на левой руке, у жениха – на правой.

Ношение кольца в зависимости от вероисповедания

Вероисповедание зачастую диктует правила ношения обручального кольца, поэтому рассмотрим основные религии и их традиции:

Православие

Православные христиане носят обручальное кольцо на правой руке, именно она в этой религии является ведущей. Ею делают все, что традиционно связано с правильными и добрыми действиями. Например, благословляют, крестятся, дают обет верности и др.

Католицизм

В этой религии отсутствуют определенные правила, это больше вопрос национальной традиции. В различных странах католики носят кольца на разных руках. К примеру, французы и поляки – на левой. Итальянцы и немцы – на правой. Интересно, что Папа Римский носит перстень, как символ его обручения с Церковью, на безымянном пальце правой руки.

Буддизм

В обрядах буддистов отсутствует традиция обмениваться обручальными кольцами на церемонии бракосочетания. Вместо этого монахи читают мантры, окуривают молодоженов благовониями. При этом светские законы вполне допускают обмен памятными символами. Чаще всего буддисты носят кольцо на безымянном пальце, рука может быть любой.

Протестантство

Люди этой веры надевают обручальное кольцо на безымянный палец левой кисти, веря, что там находится особая вена, по которой кровь движется непосредственно к сердцу. Конечно, современная медицина давно доказала, что такой вены не существует, но традиция осталась.

Иудаизм

Жених во время сватовства дает невесте деньги или какую-то вещь, стоимостью не менее пруты (медная монета низкого достоинства). Если женщина согласна выйти замуж, тогда она принимает этот подарок. После чего пара считается мужем и женой. В качестве вещи евреи часто используют кольцо, его женщина обязана носить на пальце левой руки.

Мусульманство

В этой религии изначально не было предусмотрено обмена кольцами. Традиционный мусульманский свадебный обряд (никах) проводится в мечети, где брачные узы скрепляются муллой перед Аллахом.

Сегодня обручальное кольцо надевают только женщины, делая это больше из соображений светских традиций. Причем не существует строго регламента касательно того, на какой руке будет красоваться украшение. Все больше зависит от пожеланий невесты. Так, в Иране кольцо надевают женщине на левую руку, а вот в Иордании – на правую. Мужчинам же запрещено надевать любые украшения из золота.

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Можно ли носить обручальное кольцо на цепочке

Если рабочая деятельность связана с физическими нагрузками (к примеру, у строителей, слесарей и др.), то таким людям разрешается носить обручальное кольцо на цепочке. Но преимущественно так поступают люди, потерявшие любимых.