Якісний алкоголь: як зробити правильний вибір

На українському ринку – широкий асортимент алкогольних напоїв. Розгубитись легко, адже хочеться чогось якісного й водночас доступного. Та якщо ви вважаєте, що це взаємовиключні речі, то поспішаємо вас запевнити: це не завжди так. Zubrowka є одним із лідерів якості серед алкогольних брендів, який пропонує своїм споживачам натуральні настоянки і чисту горілку імпортного виробництва за доступну ціну.

Сьогодні ринок алкоголю різноманітний, як ніколи. Виробники постійно вдосконалюють свою продукцію, а споживачі можуть вибирати товар відповідно до особистих вподобань: від унікальних смаків напою до оригінального дизайну.

До теми Сучасні тренди й алкогольні бренди: чи може міцний алкоголь бути натуральним й екологічно чистим

Та як серед усіх цих численних варіантів обрати якісний алкоголь, який не зашкодить здоров'ю та не призведе до похмільного синдрому? Ось декілька важливих критеріїв.

На що звертати увагу

Місце продажу

Не слід купувати алкоголь на сумнівних ринках, у кіосках, у людей, які розгорнули тент чи продають товар з машини, чи на неперевірених сайтах. Алкоголь найкраще купувати у великих супермаркетах та спеціалізованих магазинах, які мають право здійснювати продаж алкогольних напоїв. Наявність такого документу можна перевірити в торговельному залі у кутку споживача.

Етикетка

Уважно перевіряйте, чи рівно наклеєна етикетка, чи надійно вона прикріплена та чи немає розривів. Якщо все гаразд, тоді ретельно прочитайте інформацію на етикетці. Там має бути вказана назва продукції, склад, об'єм та міцність у відсотках, країна-виробник, адреса виробництва, протипоказання та шкідливість вживання, строк придатності та дата розливу.

Zubrowka Biala / Фото Facebook ZubrowkaUA

Тара та її вміст

Відповідно до статті 11 ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу алкогольних напоїв", алкогольні напої, що містять понад 8,5% етилового спирту, зокрема горілка, дозволяється розливати лише у скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд зі скла чи глазурованої кераміки. Продаж горілчаних виробів у іншій тарі, зокрема у тетрапаках, є забороненим.

Оформлення

Напій не має містити осаду. Забарвлення алкоголю залежить від його виду (віскі, горілка, вино); сировини, з якої виготовлявся алкоголь (трави, ягоди тощо); та витримки. Якщо ви запідозрили невідповідність, не купуйте товар.

Підроблені пляшки можуть сильно відрізнятись від оригінальних, однак іноді різницю не побачиш неозброєним оком, тому слід звертати увагу на деталі.

Для того, щоб не помилитись під час вибору, зайдіть на офіційний сайт виробника та порівняйте фото оригінальної пляшки з товаром у магазині.

Придивіться до рельєфних написів на дні та з боків пляшки: на підробках такі написи можуть бути відсутні або погано читатися чи бути розмитими.

Написи на етикетці оригінального товару легко читаються та розташовані рівномірно. Нерівні краї чи будь-які виступи є приводом засумніватись у безпечності такого товару.

Дизайн пляшки Zubrowka / Фото Facebook ZubrowkaUA

Оригінальний товар не має пошкоджень, ковпачок на ньому не провертається, а захисне кільце не має крутитись разом із кришкою. Якщо ви запідозрили, що зіткнулись з підробкою, залиште товар у магазині.

Отож, коли все ретельно перевірено, виникає наступне питання: а якого виробника обирати? Серед такого розмаїття справді важко визначитись, адже на алкогольному ринку багато гідних кандидатів, які роблять усе можливе, щоб зацікавити покупця.

Наприклад, легендарний польський бренд Zubrowka вже понад пів тисячоліття тішить своїх споживачів натуральними настоянками та чистою горілкою, кожен компонент яких ретельно відібраний у недоторканних лісах Біловезької Пущі.

Чим особлива Zubrowka

Якість та натуральність

Zubrowka пропонує своїм споживачам натуральні настоянки, які виготовляють лише з добірних трав, прянощів, квітів та ягід. Кожен інгредієнт майбутніх настоянок збирають винятково вручну в екологічно чистих лісах Біловезької Пущі.

Zubrowka Bison Grass / Фото Facebook ZubrowkaUA

Для настоянок використовують лишез відбірних сортів пшениці, які проходять шість етапів очищення. Спирти очищуються у ректифікаційних колонах.

Також у Біловезькій Пущі для настоянок добувають кришталево чисту воду, яка природно демінералізувалась на 60-метровій глибині.

Безпека

На заводі CEDC, де виготовляють напої Zubrowka, використовують сучасні системи очищення та фільтрації. Спирти мають усі необхідні сертифікати якості, підтверджені найкращими європейськими фахівцями в алкогольній галузі.

Значна частина процесів фільтрації автоматизовані. Завдяки сучасним технологіям виробництво Zubrowka відповідає усім необхідним стандартам, які підтверджені європейськими сертифікатами та престижними нагородами на міжнародних конкурсах.

Смак та аромат

Кожен етап виробництва, а всі напої проходять обов'язковий етап дегустації.

Zubrowka належить до найбільш титулованих брендів у своїй категорії. Її експортують у понад 80 країн світу.

Смак напоїв Zubrowka неодноразово відзначали міжнародні експерти в алкогольній галузі: професійні дегустатори, представники готельного бізнесу та ресторатори. Її унікальний м'який смак та аромат є результатом професійного підходу до виробництва.

Zubrowka Zlota / Фото Facebook ZubrowkaUA

Екстракти отримують лише з найкращих трав та плодів, які проходять процес мацерації. Ретельно підібрані компоненти подрібнюють та заливають сумішшю води та спирту, після чого вони настоюються у дубових бочках. Саме дубові бочки надають екстрактам приємного аромату та ванільних ноток.

Далі екстракти фільтрують, щоб позбутись осаду. Після цього до них додають очищений спирт та чисту джерельну воду.

Тоді відбувається дегустація, де спеціальна комісія оцінює прозорість, смак та аромат напою.

Якщо фахівці переконались у бездоганній якості продукції – у кожну пляшку вручну вкладають стебло трави зубрів, напій розливають у пляшки та відправляють на полиці магазинів.

Ціна

Zubrowka – беззаперечний лідер на українському ринку імпортних алкогольних напоїв. У 2020 році Zubrowka знов була визнана третім найбільш продаваним брендом горілки в світі за версією Shanken’s IMPACT magazine та посіла 22 місце серед найвідоміших алкогольних брендів у світі.

В Україні об'єми продажу настоянок Zubrowka. Напої вирізняються, що неодноразово підтверджували результати міжнародних конкурсів.

Однак, незважаючи на екологічність продукції Zubrowka та її бездоганний смак, напої цього бренду доступні для будь-якого споживача, незалежно від рівня доходу.

Zubrowka – це бренд, чий приклад вартий наслідування. Він шанує власну історію та демонструє відданість багаторічним традиціям. А ще старанно дбає про натуральність своєї продукції.

Особливо вимогливо Zubrowka ставиться до якості своїх напоїв, сумлінно дотримуючись найвищих стандартів виробництва. Це бренд, який відшліфовує кожну деталь, щоб досягти досконалого результату.

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Отож, якщо ви перебуваєте у пошуках якісного натурального алкоголю, відкрийте для себе багатогранність смаків та ароматів натуральних настоянок Zubrowka, створених із найкращих екологічно чистих компонентів.