На украинском рынке – широкий ассортимент алкогольных напитков. Растеряться легко, ведь хочется чего-то качественного и доступного. Но если вы считаете, что это взаимоисключающие вещи, то это не всегда так. Zubrowka является одним из лидеров качества среди алкогольных брендов, который предлагает своим потребителям натуральные настойки и чистую водку импортного производства по доступной цене.

Сегодня рынок алкоголя разнообразен, как никогда. Производители постоянно совершенствуют свою продукцию, а потребители могут выбирать товар в соответствии с личным предпочтениям: от уникальных вкусов напитка до оригинального дизайна.

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Но как среди всех этих многочисленных вариантов выбрать качественный алкоголь, который не навредит здоровью и не приведет к похмельному синдрому? Вот несколько важных критериев.

На что обращать внимание

Место продажи

Не следует покупать алкоголь на сомнительных рынках, в киосках, у людей, которые развернули тент или продают товар с машины, или на непроверенных сайтах. Алкоголь лучше покупать в крупных супермаркетах и ​​специализированных магазинах, имеющих право осуществлять продажу алкогольных напитков. Наличие такого документа можно проверить в торговом зале в углу потребителя.

Этикетка

Внимательно проверяйте, ровно ли наклеена этикетка, надежно ли она прикреплена и нет ли разрывов. Если все в порядке, тогда внимательно прочитайте информацию на этикетке. Там должно быть указано название продукции, состав, объем и прочность в процентах, страна-производитель, адрес производства, противопоказания и вред употребления, срок годности и дата розлива.

Zubrowka Biala / Фото Facebook ZubrowkaUA

Тара и ее содержание

Согласно статье 11 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота алкогольных напитков", алкогольные напитки, содержащие более 8,5% этилового спирта, в том числе водка, разрешается разливать только в стеклянную тару, банки из пищевого алюминия, а также в сувенирные бутылки и художественно оформленную посуду из стекла или глазурованной керамики. Продажа водочных изделий в другой таре, в частности в тетрапаках, запрещена.

Напиток не должен содержать осадка. Окраска алкоголя зависит от его вида (виски, водка, вино); сырья, из которого изготавливался алкоголь (травы, ягоды и т.д.); и выдержки. Если вы заподозрили несоответствие, не покупайте товар.

Оформление

Поддельные бутылки могут сильно отличаться от оригинальных, однако иногда разницу не увидишь невооруженным глазом, поэтому следует обращать внимание на детали.

Для того, чтобы не ошибиться при выборе, зайдите на официальный сайт производителя и сравните фото оригинальной бутылки с товаром в магазине.

Присмотритесь к рельефным надписям на дне и по бокам бутылки: на подделках такие надписи могут отсутствовать, плохо читаться или быть размытыми.

Надписи на этикетке оригинального товара легко читаются и расположены равномерно. Неровные края или любые выступления являются поводом усомниться в безопасности такого товара.



Дизайн бутылки Zubrowka / Фото Facebook ZubrowkaUA

Оригинальный товар не имеет повреждений, колпачок на нем не проворачивается, а защитное кольцо не должно крутиться вместе с крышкой. Если вы заподозрили, что столкнулись с подделкой, оставьте товар в магазине.

Итак, если все тщательно проверено, возникает следующий вопрос: а какого производителя выбирать? Среди такого разнообразия действительно трудно определиться, ведь на алкогольном рынке много достойных кандидатов, которые делают все возможное, чтобы заинтересовать покупателя.

Например, легендарный польский бренд Zubrowka уже более полтысячелетия радует своих потребителей натуральными настойками и чистой водкой, каждый компонент которых тщательно отобранный у неприкасаемых лесах Беловежской Пущи.

Чем особая Zubrowka

Качество и натуральность

Zubrowka предлагает своим потребителям натуральные настойки, которые изготавливают только из отборных трав, пряностей, цветов и ягод. Каждый ингредиент будущих настоек собирают исключительно вручную в экологически чистых лесах Беловежской Пущи.



Zubrowka Bison Grass / Фото Facebook ZubrowkaUA

Для настоек используют только высококачественные спирты из отборных сортов пшеницы, которые проходят шесть этапов очистки. Спирты очищаются в ректификационных колоннах. Также в Беловежской Пуще для настоек добывают кристально чистую воду, которая естественно деминерализовалась на 60-метровой глубине. Безопасность На заводе CEDC, где изготавливают напитки Zubrowka, используют современные системы очистки и фильтрации. Спирты имеют все необходимые сертификаты качества, подтвержденные лучшими европейскими специалистами в алкогольной отрасли. Значительная часть процессов фильтрации автоматизирована. Благодаря современным технологиям производство Zubrowka соответствует всем необходимым стандартам, которые подтверждены европейскими сертификатами и престижными наградами на международных конкурсах. Каждый этап производства тщательно контролируется специальной комиссией, а все напитки проходят обязательный этап дегустации. Вкус и аромат Zubrowka относится к наиболее титулованным брендам в своей категории. Ее экспортируют более чем 80 стран мира. Вкус напитков Zubrowka неоднократно отмечали международные эксперты в алкогольной отрасли: профессиональные дегустаторы, представители гостиничного бизнеса и рестораторы. Ее уникальный мягкий вкус и аромат является результатом профессионального подхода к производству.



Zubrowka Zlota / Фото Facebook ZubrowkaUA

Экстракты получают только из лучших трав и плодов, которые проходят процесс мацерации. Тщательно подобранные компоненты измельчают и заливают смесью воды и спирта, после чего они настаиваются в дубовых бочках. Именно дубовые бочки придают экстрактам приятного аромата и ванильных ноток.

Далее экстракты фильтруют, чтобы избавиться от осадка. После этого к ним добавляют очищенный спирт и чистую родниковую воду.

Тогда происходит дегустация, где специальная комиссия оценивает прозрачность, вкус и аромат напитка.

Если специалисты убедились в безупречном качестве продукции – в каждую бутылку вручную вкладывают стебель травы зубров, напиток разливают в бутылки и отправляют на полки магазинов.

Цена

Zubrowka – безоговорочный лидер на украинском рынке импортных алкогольных напитков. В 2020 году Zubrowka вновь была признана третьим самым продаваемым брендом водки в мире по версии Shanken's IMPACT magazine и заняла 22 место среди самых известных алкогольных брендов в мире.

В Украине объемы продаж настоек Zubrowka ежегодно растут. Напитки отличаются исключительным качеством и натуральностью, что неоднократно подтверждали результаты международных конкурсов.

Однако, несмотря на экологичность продукции Zubrowka и ее безупречный вкус, напитки этого бренда доступны для любого потребителя, независимо от уровня дохода.

Подробнее с ассортиментом настоек Zubrowka можно ознакомиться здесь.

Zubrowka – это бренд, чей пример достоин подражания. Он уважает свою историю и демонстрирует приверженность многолетним традициям. А еще старательно заботится о натуральности продукции.

Особенно требовательно Zubrowka относится к качеству своих напитков, добросовестно следуя высоким стандартам производства. Это бренд, который оттачивает каждую деталь, чтобы достичь совершенного результата.

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Итак, если вы находитесь в поисках качественного натурального алкоголя, откройте для себя многогранность вкусов и ароматов натуральных настоек Zubrowka, созданных из лучших экологически чистых компонентов.

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