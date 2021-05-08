Тому щоб не зіпсувати м'ясо ми розкриємо вам декілька секретів, які дрова використовувати не можна, а які – вважаються ідеальними.

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Які дрова для шашлику варто вибрати

Поціновувачі шашлику не радять використовувати дрова хвойних дерев, адже вони виділяють смолу, яка псує і м'ясо, і мангал. Тому найкращим варіантом для смаження м'яса будуть фруктові породи: яблуня, вишня, виноградна лоза. А також можна використовувати березу, дуб і ясен.

Щоб шашлик просмажився рівномірно, варто при розпалюванні закласти максимальну кількість дров, щоб не підкидати в процесі.



Потрібно лише дотримуватися порад і ваш шашлик буде ідеальним / Фото pexels

Шампури на мангалі варто розміщувати щільно один до одного, щоб кисень не потрапляв до вугілля, адже його потрібно буде постійно гасити.

Для приготування найсмачнішого шашлику важливо враховувати такі нюанси: